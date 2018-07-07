Вратарь Пикфорд признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира Англия - Швеция

В субботу сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Швеции

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Голкипер сборной Англии по футболу Джордан Пикфорд признан лучшим игроком матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола.

В субботу сборная Англии со счетом 2:0 обыграла команду Швеции. Встреча прошла в Самаре. Англичане вышли в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. Пикфорд отразил несколько опасных ударов по своим воротам.

Соперником сборной Англии станет победитель матча между командами России и Хорватии, которые свою встречу проведут позднее в субботу в Сочи (начало - 21:00 мск). Полуфинальный матч с участием английской команды пройдет в Москве на стадионе "Лужники" 11 июля.