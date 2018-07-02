Фанаты перед матчем Россия - Хорватия скупают "забивак" на память и пробуют солянку

Болельщики начали идти к стадиону "Фишт" еще с полудня - одни катаются на велосипедах, спрос на аренду которых в субботу резко возрос, другие пробуют национальную кухню и купаются в море

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Российские и иностранные болельщики, которые приехали в Сочи на четвертьфинал чемпионата мира между командами России и Хорватии, перед игрой катаются по Олимпийскому парку на велосипедах, скупают сувениры с изображением талисмана чемпионата - волка Забиваки, пробуют солянку и шашлык. Также фанаты делают селфи и фотографируются на фоне больших букв "Russia 2018". 7 июля в Сочи состоится четвертьфинальная игра между сборными России и Хорватии, матч начнется в 21:00 мск. Погода в Сочи в субботу комфортная - около плюс 25-30 градусов, с моря дует легкий ветер, возле стадиона гуляют много гостей. Российские болельщики прогуливаются с флагами страны, а некоторые даже повязали их как браслеты.

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Болельщики начали идти к стадиону "Фишт" еще с полудня - одни катаются на велосипедах, спрос на аренду которых в субботу резко возрос, другие пробуют национальную кухню и купаются в море. Российские болельщики приветствуют друг друга, делают совместные фото, отовсюду слышится: "Россия, вперед". Хорватские фанаты в майках с фамилиями "Ракитич", "Модрич" делают фото на фоне стадиона и пробуют местную кухню. Забивака на память Многие также фотографируются на память с символом чемпионата мира - волком Забивакой. Чтобы сделать фото, около "Фишта" даже выстроилась небольшая очередь. Болельщик из Хорватии Анте после того, как его запечатлели на фото русские болельщики у статуи волка Забиваки, сразу зашел в сувенирный магазин и купил плюшевую игрушку Забиваки для своей дочери. "Мне кажется, этот озорной волк - прекрасный символ чемпионата мира. Я позвонил дочке, обрадовал ее таким подарком из России, и теперь ее подружки тоже хотят, чтобы я привез и им Забиваку", - с улыбкой рассказывает он.

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Другой хорватский болельщик также оказался доволен символом чемпионата мира в России. "Хочу купить себе блокнот с Забивакой, чтобы ходить с ним потом на работу, чтобы коллеги завидовали, но пока я не нашел его нужного размера. Впрочем, сувенирных лотков тут много, уверен, что мне повезет", - рассказал о своих планах болельщик Матей. Марина Баженова из Армавира за четыре дня, которые она с внуком уже провела в Сочи, успела накупить сувениров и изучить стадион. Она пришла на матч подготовленной - в шляпке в цветах российского флага и с разрисованным лицом. "Еще в декабре купила внуку билет, хотели посмотреть на звезд футбола, еще не знали, кто будет играть. Мы этого дня ждали с декабря месяца, чтобы увидеть красивый футбол, и здесь играют наши. Они точно победят со счетом 2:1", - делится своими ожиданиями российская болельщица. Михаэль Фатиев из Израиля также будет поддерживать российскую команду - на половине лица он нарисовал флаг России, а на второй - флаг своей страны. "Конечно, за Россию будем болеть. А еще хотим купить сувениры на память", - сказал он. VIP-ложа В день проведения четвертьфинала в Сочи ожидают рекордное количество гостей. Среди них будет немало VIP-персон. В Сочи уже прибыла президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая после встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым вместе с ним посмотрит матч на "Фиште". Медведев болел за российскую сборную на трибуне московских "Лужников" 1 июля, когда Россия в 1/8 финала обыграла Испанию и вышла в 1/4 финала. После игры премьер- министр зашел в раздевалку к футболистам, чтобы поздравить их с победой, тогда же он в шутку предложил всему кабинету министров отправиться на следующий матч в Сочи 7 июля.

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