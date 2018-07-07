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7 июля, 18:52
Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые за 28 лет
© Петр Ковалев/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Денис Тырин/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Антон Новодережкин/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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Английская команда победила сборную Швеции со счетом 2:0

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский защитник Гарри Магуайр, забивший дебютный гол в карьере за национальную команду. Магуайр отличился после подачи с углового. Англичане забили 11 голов в пяти матчах на чемпионате мира в России, восемь из них - после стандартных положений (штрафные удары, угловые, пенальти). На 59-й минуте полузащитник Деле Алли удвоил преимущество англичан.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами России и Хорватии, который пройдет позднее в субботу в Сочи (21:00 мск). Полуфинал с участием английской сборной состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".

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Сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата мира впервые с 1990 года. На турнире в Италии англичане в четвертьфинале обыграли камерунцев в дополнительное время (3:2), но в полуфинале в серии пенальти уступили сборной ФРГ (1:1, 3:4 - пенальти). Сборная Англии в третий раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира. В четвертьфиналах мирового первенства англичане проигрывали шесть раз.

Впервые англичане вышли в 1/2 финала мирового первенства на домашнем турнире в 1966 году. В четвертьфинале они обыграли аргентинцев (1:0), в полуфинале - португальцев (2:1). В финале англичане в дополнительное время победили немцев (4:2) и выиграли чемпионат мира. Эта победа остается единственной для сборной Англии на мировых первенствах.

История встреч и выступлений на чемпионатах мира

Сборные Англии и Швеции провели 24-й очный матч. Англичане одержали восьмую победу, шведы выигрывали семь раз, еще девять матчей завершились вничью. На чемпионатах мира англичане и шведы дважды играли друг с другом (2002, 2006). Обе встречи завершились вничью.

Сборная Швеции, которая квалифицировалась на чемпионат мира впервые с 2006 года, показала лучший результат на мировых первенствах за 24 года. На турнире в США в 1994-м шведы также вышли в четвертьфинал, где обыграли сборную Румынии в серии пенальти (2:2, 5:4 - пенальти). В итоге шведы завоевали бронзовые медали, проиграв бразильцам в полуфинале (0:1), но обыграв болгарскую команду в матче за третье место (4:0).

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