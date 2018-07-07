Сборная Англии по футболу вышла в полуфинал чемпионата мира впервые за 28 лет

Английская команда победила сборную Швеции со счетом 2:0

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Англии по футболу одержала победу над командой Швеции со счетом 2:0 в матче 1/4 финала чемпионата мира. Встреча прошла в Самаре.

Счет в матче на 30-й минуте открыл английский защитник Гарри Магуайр, забивший дебютный гол в карьере за национальную команду. Магуайр отличился после подачи с углового. Англичане забили 11 голов в пяти матчах на чемпионате мира в России, восемь из них - после стандартных положений (штрафные удары, угловые, пенальти). На 59-й минуте полузащитник Деле Алли удвоил преимущество англичан.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем четвертьфинального матча между командами России и Хорватии, который пройдет позднее в субботу в Сочи (21:00 мск). Полуфинал с участием английской сборной состоится 11 июля в Москве на стадионе "Лужники".