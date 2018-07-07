Оргкомитет ЧМ-2022: сотрудничество с российской стороной проходит в плодотворном ключе

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира по футболу 2022 года (глава оргкомитета турнира в Катаре) Хасан аль-Тавади заявил, что сотрудничество с комитетом "Россия-2018" проходит в плодотворном ключе. Об этом он сообщил ТАСС.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль- Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

"Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года по футболу получает удовольствие от работы с комитетом "Россия-2018". Ежедневно мы подчеркиваем для себя что-то новое в организации и проведении мирового первенства. Мы постоянно поддерживаем связь с генеральным директором комитета Алексеем Сорокиным, советуемся, проводим видеоконференции. Могу сказать, что наше сотрудничество проходит в очень плодотворном ключе", - сказал Хасан аль-Тавади.

"Сорокин - потрясающий человек и настоящий профессионал своего дела, по нему прекрасно видно, что он практически живет футболом, уровень организации чемпионата мира доказал это в очередной раз. Мировое первенство в России проходит с оглушительным успехом. Атмосфера, доброжелательность, все великолепно. Я надеюсь, что мы в полной мере сможем перенять опыт наших коллег и провести достойный чемпионат мира в 2022 году", - добавил собеседник агентства.

Также Хасан аль-Тавади отметил, что с нетерпением ждет финального матча в "Лужниках". "Обязательно буду присутствовать на главном матче чемпионата мира. Хотелось бы пожелать российской сборной, чтобы она продолжала играть в том же духе и вышла в финал", - заключил глава оргкомитета ЧМ-2022.

Чемпионат мира в России завершится 15 июля.