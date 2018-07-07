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7 июля, 17:38
Футбольные болельщики России и Хорватии провели товарищеский матч в Сочи
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Россияне победили хорватов со счетом 4:1

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Российские и хорватские болельщики сыграли товарищеский матч накануне игры сборных двух стран в матче 1/4 финала чемпионата мира на стадионе "Фишт" в Сочи. В напряженной борьбе победу со счетом 4:1 одержали в субботу футбольные болельщики России, сообщила ТАСС руководитель "Фан-посольства" в России Елена Еркина.

Сборные России и Хорватии сыграют в субботу в Сочи в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу. Матч начнется на стадионе "Фишт" в 21:00 мск.

"Болельщики России и Хорватии сыграли товарищеский матч накануне игры сборных двух стран на сочинском стадионе "Фишт". Вначале была напряженная борьба, обе команды не хотели уступать. Но нашим болельщикам удалось получить преимущество, ярко атакуя соперника, и завершить встречу со счетом 4:1", - рассказала Еркина.

Футболисты-любители из Хорватии приняли в свою команду представителей Мексики. "В футбол сыграли болельщики России и Хорватии, к которым присоединились мексиканцы, сформировав международную команду, в итоге обе команды показали яркий, дружественный футбол. Игра получилась очень созидательной, ведь главная задача таких матчей - объединить фанатов разных стран. Сейчас они вместе пойдут на стадион поддерживать свои сборные", - отметила руководитель "Фан-посольства".

Она напомнила, что в период проведения чемпионата мира по футболу в Сочи товарищеские матчи провели команды Германии, Швеции, Австралии, Перу, Бельгии и других стран.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).

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