Кроме того, подземный транспорт и МЦК будут работать до 03:00

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Более 200 тыс. пассажиров московского метро посмотрят в поездах прямую трансляцию матча Россия - Хорватия в рамках четвертьфинала чемпионата мира по футболу, который пройдет в Сочи в субботу. Спортивное состязание будут транслировать на 8720 экранах в 1896 вагонах подземки, сообщил ТАСС первый замначальника московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск. Сборная Хорватии прилетела в Сочи в понедельник и несколько дней уже тренируется в этом городе. Ожидается, что матч посетят несколько тысяч хорватских болельщиков.

"Матч Россия-Хорватия очень важен для нашей страны, мы рады, что более 200 тыс. любителей футбола смогут посмотреть прямую трансляцию игру на экранах в вагонах метро. Для того, чтобы все могли насладиться атмосферой футбола, мы продлили режим работы метро и Московского центрального кольца (МЦК) до 03:00 мск", - сказал собеседник агентства.

Поезда, оснащенные дисплеями, курсируют по всем линиям московского метро, за исключением Филевской и первого участка Большой Кольцевой. В зависимости от модели поезда, в каждом вагоне между окнами и дверными проемами установлено по четыре HD-экрана диагональю 21,5 дюйма или по 8 экранов диагональю 15,6 дюйма. С начала чемпионата мира более 18,5 млн человек уже посмотрели прямые трансляции матчей на экранах вагонах метро.

Матчи чемпионата мира по футболу проходят с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.