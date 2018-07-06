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7 июля, 16:50
Шведы перед 1/4 финала ЧМ в Самаре предложили "полетать" над столицей и благодарили Россию
Болельщики сборной Швеции
© Сергей Коньков/ТАСС
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Перед матчем болельщики сборной Швеции решили создать в городе атмосферу Стокгольма

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Шведы в Самаре перед матчем 1/4 финала чемпионата мира по футболу против команды Англии устроили день культуры своей страны. В историческом центре города они показывали фильмы про Швецию, устроили фотовыставку, а перед стадионом кричали "Спасибо, Россия", передает корреспондент ТАСС.

Последней игрой, которую примет Самара в рамках турнира, будет встреча 1/4 финала между командами Англии и Швеции (7 июля, 17:00 мск).

Самара уже приняла матчи группового этапа чемпионата мира между сборными Коста-Рики и Сербии (0:1), Дании и Австралии (1:1), России и Уругвая (0:3), Сенегала и Колумбии (0:1), матч 1/8 финала Бразилия - Мексика (2:0).

Полет над Стокгольмом

Перед матчем шведы решили создать в Самаре атмосферу Стокгольма и Швеции. На территории музея модерна и музея писателя Алексея Толстого открылась фотовыставка "Неожиданная Швеция", на которой гостям с помощью VR-шлемов (шлем виртуальной реальности - прим. ТАСС) предложили окунуться в жизнь Стокгольма. Также гостям показывали фильмы шведских режиссеров.

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Во время Второй мировой войны в Самаре (тогда Куйбышеве) с 1941 по 1943 год находилось посольство Швеции. С декабря 1921 по август 1923 года в Самарской губернии за счет частных пожертвований простых шведов и дотаций шведского правительства вела свою деятельность экспедиция Шведского Красного Креста. На пике своей работы, в июле 1922 года, Шведский Красный Крест и возглавляемые им организации ежедневно кормили более 160 тысяч жителей Самары и губернии.

Музей модерна посетили и официальные лица: чрезвычайный и полномочный посол Швеции в РФ Петер Эриксон и врио губернатора региона Дмитрий Азаров. Они осмотрели выставку на улице, а также ознакомились с экспозицией музея модерна. Как поделился с журналистами Эриксон, приток множества туристов из Швеции создаст импульс для развития контактов с россиянами.

"Я здесь второй раз, и я рад, что получилось вернуться сюда и создать небольшой день Швеции. Тысячи шведов, которые гуляют по городу в хорошем настроении, создают человеческие контакты с россиянами. <…> Я думаю, что у нас есть хорошие шансы победить. Министр, который сегодня приехал со мной, который разбирается в футболе, спрогнозировал победу Швеции со счетом 2:1", - отметил он.

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Согласны со словами Эриксена и рядовые посетители выставки, которые больше всего хотят надеть шлем и "пролететь" над шведской столицей. "Когда летишь, кажется, что ты теряешь контроль над телом. Очень красивые виды Стокгольма. Но больше всего нравится их размеренный образ жизни, который хорошо передают слова "экскурсии" по Стокгольму - "только спокойствие", - сказала в беседе с корр. ТАСС посетительница выставки Наталья.

Азаров в беседе с журналистами отметил, что в городе созданы все условия для комфортного пребывания гостей и проведения игры. "После завершения сегодняшнего матча праздник будет продолжаться, будет работать фан-зона. <…> Мы обязаны поддерживать планку, которую мы взяли при подготовке к ЧМ, и после него", - добавил он.

Спокойствие в городе

В отличие от болельщиков из латиноамериканских стран, которые приезжали в Самару для поддержки своих сборных и запомнились своим оптимизмом и жаждой жизни, шведы и англичане останутся в памяти самарцев как спокойные болельщики, большинство из которых любит отдыхать в кафе и ресторанах.

"Когда в город приезжали костариканцы, мексиканцы, уругвайцы, колумбийцы, бразильцы, тогда жизнь кипела в городе. Они ходили, пели, танцевали, фотографировались и просто наслаждались жизнью. Сегодня шведы и англичане играют, и в городе тихо. Сидят по ресторанам и что-то обсуждают", - сказала в беседе с корр. ТАСС жительница Самары Мария.

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В самих ресторанах, где больше всего расположилось иностранных болельщиков, подтверждают наблюдения местных жителей. "В голове был стереотип, что английские футбольные фанаты буйные и неспокойные. Самое запоминающееся, когда 15 англичан пели "Боже, храни Королеву!" и все", - отметила ТАСС официант одного из ресторанов в историческом центре города Евгения.

Приходится скучать и продавцам сувениров, у прилавков которых в предматчевые дни стояло по несколько человек. "В последние дни мало что покупают, даже не подходят. Может быть они уже все купили в городах, где их сборные раньше играли, а может быть им просто это неинтересно. В любом случае, покупают сувениры россияне, которые приехали из других городов на игру", - поделился торговец Алексей.

Однако перед стадионом шведы все же решили показать свою любовь к футболу. Они прошлись шествием по пешеходной зоне перед "Самара-Ареной", пели песни и кричали "Спасибо, Россия!"

Продолжение отпуска

Иностранные болельщики, даже после вылета из ЧМ сборных своих стран продолжают путешествовать по России. Так, в городе до сих пор можно заметить колумбийцев, мексиканцев и бразильцев. В перерывах между матчами они продолжают знакомиться с культурой и традициями России.

"Наша сборная не смогла пройти англичан в 1/8 финала, но у меня куплены билеты на 1/4 финала в Самаре, поэтому я сегодня буду болеть за шведов, тем более у наших сборных желтые футболки. <…> Недавно в Самаре на набережной предложили научиться станцевать "Яблочко". Получалось у меня очень плохо, но зато я хорошо танцую сальсу и бачату", - отметил колумбиец Маурисио.

Самара готовится к игре с хорватами

Однако больше всего на улицах российских болельщиков, которые готовятся в предстоящей игре 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии. Люди уже с утра ходили с флагами России, которые иногда прикрепляли к удочкам, чтобы их было видно издалека. Некоторые даже одевались в синие или желтые рубахи-косоворотки, а также картузы (мужской головной убор - прим. ТАСС).

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Прогнозы на предстоящие матчи разнились. Но большинство надеется на победу сборной Швеции, а в игре с россиян с хорватами поддерживают российскую сборную.

"Швеция и Англия достойны друг друга. Это команды, которые показывают достойный футбол. Но для нас России в полуфинале предпочтительнее шведы, поэтому сегодня буду болеть за них. А в победе сборной России над хорватами не сомневаюсь", - поделился с ТАСС москвич Дмитрий.

Матч Россия - Хорватия пройдет в субботу в Сочи, начало - 21:00 мск.

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