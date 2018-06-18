историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 16:17
Кто и из чего делает кокошники во время чемпионата мира по футболу
© Татьяна Домбиовская
© Татьяна Домбиовская
© Татьяна Домбиовская
© Татьяна Домбиовская
© Татьяна Домбиовская
{{curSlide+1}} / 5
Ближайшие матчи
7 июля, 21:00
1/4 финала
РоссияХорватия
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
11 июля, 21:00
Полуфинал
W59W60
расписание всех игр
Корреспонденты ТАСС провели исследование в Санкт-Петербурге и выяснили, что традиционный головной убор действительно стал пользоваться популярностью, несмотря на солидную цену в 1,4 - 1,6 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Одно движение камеры оператора на трибуны при трансляции матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Испании вмиг сделало популярными не только троих болельщиков, которые сидели на трибунах и ели хот-доги, но и их головные уборы - кокошники, которые стали новым атрибутом российских любителей футбола, поддерживающих национальную команду.

Корреспонденты ТАСС провели небольшое исследование в Санкт-Петербурге и выяснили, что традиционный головной убор действительно стал пользоваться популярностью, несмотря на солидную цену в 1,4 - 1,6 тыс. рублей. "Спрашивают и иностранцы, берут с удовольствием - увозят в Англию и в Америку. Мужчины берут женщинам и детям", - рассказывает продавец сувениров Анна.

Смотрите также
Кокошники, сомбреро, парики и грим болельщиков ЧМ-2018

Стремительный взлет популярности аксессуара стал неожиданностью для торговцев сувенирами в центре Северной столицы. Во многих лавках и палатках кокошники закончились или почти закончились. "Сейчас заказали еще, но это не быстро, их надо еще сделать. Не совсем ожидали, что будет такой спрос, потому что обычно берут на Новый год кокошники", - рассказала ТАСС продавец в одной из сувенирных лавок Екатерина.

Однако если для болельщика кокошник - это символ поддержки сборной, то для молодого предпринимателя Татьяны Домбровской из города Всеволожска Ленинградской области этот головной убор стал смыслом жизни, так как она уже больше трех лет занимается их производством и популяризацией.

"Три года назад, на волне кризисов и санкций мне пришла идея, что пора не сидеть сложа руки и заняться чем-то своим. Идей не было, заниматься плагиатом и открывать булочную или салон красоты не хотелось, но однажды я собралась в ресторан и поняла, что хочу пойти туда в кокошнике", - рассказывает Домбровская.

"Посмотрев интернет, я поняла, что кроме сувенирных кокошников, в котором я буду выглядеть просто глупо, купить просто нечего. Мы живем в России, но не встречаем на улице девушек в наших традиционных головных уборах. Так самостоятельно был сделан первый кокошник и пришла идея для бизнеса", - добавляет собеседница агентства.

Кокошник и большой спорт

Домбровская отмечает, что сама является болельщицей петербургского хоккейного клуба СКА и ее расстраивает, что на матчах болельщицы сидят в кепках. "В кепках с символикой должны быть мужчины, а девушки должны быть в кокошниках", - говорит она.

В ассортименте к чемпионату мира было подготовлено и несколько видов футбольных кокошников с триколорами, мячами и игроками. По словам предпринимателя, все они раскуплены болельщицами, которые будут на трибунах стадиона в Сочи поддерживать Россию в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Хорватии, который пройдет в субботу.

Смотрите также
Почему чемпионат мира в России превратился в Евро-2018

Оделись в кокошники игроки женской футбольной команды из Подмосковья, а также с идеями предпринимателя знаком уже и глава Министерства спорта РФ Павел Колобков, с которым она встречалась после участия в национальном конкурсе "Бизнес-успех". В ведомстве пообещали, что не оставят тему без внимания.

"Мы сейчас готовим специально для наших болельщиц аксессуары. Уверена, что очень скоро на стадионах в Петербурге вы сможете купить не только футболку, кепку или шарф с названием команды, но и кокошник", - рассказывает Домбровская.

Также предприятие Домбровской, как и большой спорт, пытается ставить рекорды - ей уже удалось собрать в одном месте более 200 девушек в кокошниках и достижение было занесено в Книгу рекордов России, а уже этой осенью она намерена собрать на мероприятии в Петербурге 1001 представительницу прекрасного пола, головы которых будут украшены этим аксессуаром.

"Мы не останавливаемся на достигнутом. Россия и то, что сделано в России, - это действительно очень хорошо, это модно и круто. Надеюсь, что благодаря всплеску популярности все больше девушек начнут носить кокошники", - сказала она.

Дело случая

По иронии судьбы, Татьяна ведет беседу с корреспондентом ТАСС, держа в руках костыли, а ее нога затянута компрессионной повязкой. "Играла в футбол с детьми, получила травму", - объясняет она. Однако несмотря на это, Домбровская продолжает заниматься любимым делом - готовит в мастерской кокошники для девушек, которые будут выходить на ринг во время турнира по боям без правил, который пройдет в Петербурге.

Смотрите также
Как перуанский журналист стал главным болельщиком сборной России

По ее словам, идея с кокошниками поначалу не пришлась по вкусу покупателям, однако была поддержана местными властями - Домбровская получила от правительства Ленинградской области субсидии на развитие бизнеса и поддержку народно-художественного промысла, что дало стимул развитию производства, так как за деньги нужно было отчитываться.

Кокошники по-прежнему не пользовались большим спросом, но первой настоящей удачей стал выход звезд шоу-бизнеса на подиум на модном показе в Москве в аксессуарах от начинающего предпринимателя. После этого, как отмечает Домбровская, ей удалось продать всю коллекцию.

"Первый кокошник хранится у меня, однако он совсем не такой, какой мы производим сейчас. Он должен быть удобным и на разработку нужной формы, чтобы она была удобной, на это у меня ушло два месяца", - отмечает она.

Привить культуру

По словам Домбровской, традиционный русский головной убор издревле был исключительно женским атрибутом. "Кокошник расшивали сами, хранили, передавали по наследству. Конечно, это исключительно женский атрибут, символ защиты. Сейчас на волне популярности интересуются и мужчины, но это скорее шутка", - отмечает она.

Домбровская считает, что уже сейчас удалось переломить стереотип о том, что кокошник - это шутка и он должен быть в гардеробе у каждой российской девушки. "В других странах носят платки, причем эти платки уже стали не просто куском ткани - теперь они современные, красивые, это модный атрибут, подчеркивающий индивидуальность. Таким же стал и современный кокошник, который подчеркивает в любой девушке - да, я русская, я из России и это круто!" - рассказывает собеседница агентства.

Смотрите также
Сборная России обратилась к болельщикам перед матчем с хорватами

По ее словам, иностранцы также видят в кокошнике исключительно российский атрибут. "Его ни с чем не спутаешь, ни с ободком, ни с чем. Иностранцы, которые заказывают через интернет или покупают у меня кокошники здесь, всегда понимают - это Россия, это частичка ее великой культуры", - отмечает она, добавляя, что кокошники из Ленинградской области уже носят в США, Англии и других странах.

Кроме того, Домбровская отмечает, что кокошник на голове вызывает уважение у старшего поколения. "Сама постоянно ношу кокошник, как-то спустилась в нем в метро и пожилая женщина, увидев меня, сказала - ну молодец, красавица", - говорит она.

Стильный, модный, молодежный

Сегодня кокошники, которые делают на предприятии Домбровской, - это самые разнообразные модели. Материалы используются как традиционные - ткань и кожа, так и совершенно несвойственные для традиционных русских головных уборов. "У меня был кокошник из рваной джинсовой ткани. Его купила совсем молодая девушка, еще школьница, и ей прям очень понравилось, как она в нем выглядит - юная модница", - сказала собеседница агентства.

Смотрите также
"Бурановские бабушки" устроят перформанс с участием 4 тыс. болельщиков перед игрой сборной

При этом если кокошник - традиционно русский головной убор, то и предприятие старается следовать принципам импортозамещения и, насколько это возможно, использовать для их изготовления компоненты, сделанные в России. Так янтарь, который используют для украшения кокошников, привозят из Калининградской области, краски для росписи производят в Ленинградской области, кожу и меха также делают в России.

При этом, по словам собеседницы агентства, цены на аксессуар имеют самый широкий диапазон. Есть модели, доступные каждому, которые стоят менее тысячи рублей, а есть и украшенные полудрагоценными камнями, кристаллами и натуральным мехом, цена которых может достигать 100 тыс. рублей.

За пусть и короткую историю предприятия, оно уже успело выпустить более 200 различных моделей кокошников. При этом все они делаются вручную. "Производить что-то другое - такую идею я не рассматриваю. Пока только кокошники, еще столько идей, столько материалов не использовано, столько различных дизайнов не придумано. Зачем браться за что-то другое?" - говорит она.

Однако несмотря на уникальность продукта, своим мастерством предприятие уже активно делится со всеми желающими, регулярно проводя мастер-классы для жителей Северной столицы по самостоятельному изготовлению, росписи и украшению таких головных уборов.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Более 200 тыс. пассажиров посмотрят матч Россия - Хорватия в московском метро
7 июля, 17:03
Шведы перед 1/4 финала ЧМ в Самаре предложили "полетать" над столицей и благодарили Россию
7 июля, 16:50
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия
7 июля, 16:30
Кто и из чего делает кокошники во время чемпионата мира по футболу
7 июля, 16:17
Около 2 тыс. болельщиков прокатились на беспилотных электромобилях в дни ЧМ-2018 в Казани
7 июля, 16:09
Стерлинг вошел в стартовый состав сборной Англии на матч 1/4 финала ЧМ со шведами
7 июля, 16:04
Около восьми тысяч болельщиков пришло в фан-зону ЧМ за фотографией с Кубком Стэнли
7 июля, 15:27
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White