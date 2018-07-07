Стерлинг вошел в стартовый состав сборной Англии на матч 1/4 финала ЧМ со шведами

Матч между сборными Швеции и Англии пройдет в субботу в Самаре, начало - 17:00 мск

САМАРА, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий Рахим Стерлинг вошел в стартовый состав сборной Англии на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с командой Швеции. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА). Полностью стартовый состав сборной Англии выглядит следующим образом: Джордан Пикфорд, Кайл Уокер, Джон Стоунc, Гарри Магуайр, Киран Триппьер, Эшли Янг, Джесси Лингард, Джордан Хендерсон, Деле Алли, Гарри Кейн и Рахим Стерлинг.

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