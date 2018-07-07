Глава оргкомитета ЧМ-2022 впечатлен архитектурой стадионов в Самаре и Казани

Хасан аль-Тавади подчеркнул, что каждый стадион ЧМ-2018 похож на отдельный маленький мир

МОСКВА, 7 июля. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года по футболу (глава оргкомитета турнира) Хассан аль-Тавади впечатлен архитектурой стадионов в Самаре и Казани. Об этом он сообщил ТАСС.

"Все стадионы, построенные в России к чемпионату мира, имеют восхитительную архитектуру и потрясающий внешний вид. Мне посчастливилось посетить эти стадионы как во время подготовки российской стороны к мировому первенству, так и во время чемпионата мира. Каждый из стадионов - это отдельный маленький мир, у каждого есть своя отличительная особенность. Не хочу выделять какой-то особенный стадион, но больше всего мне понравился стадион в Самаре и Казани, в их архитектуре есть своя изюминка и особая атмосфера", - сказал аль-Тавади.

"Что касается Казани, то хотелось бы добавить, что такие города являются примером и образцом развития спорта. Создается ощущение, что практически каждый житель города занимается спортом, и хотелось бы сказать, что это очень приятное чувство. Я уверен, что после чемпионата мира здесь еще больше людей будет заниматься спортом, а сам город примет еще не одно спортивное мероприятие мирового уровня. Это отличное наследие", - добавил собеседник ТАСС.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). Кроме того, на стадионе "Казань-Арена" 30 июня в 1/8 финала сборная Франции обыграла команду Аргентины (4:3), а 6 июля прошел четвертьфинальный матч между командами Бельгии и Бразилии (2:1).

"Самара-Арена" была открыта в апреле 2018 года. Стадион принял пять матчей чемпионата мира, 7 июля на арене пройдет четвертьфинал между сборными Англии и Швеции. После мирового первенства на стадионе будет проводить домашние матчи чемпионата России клуб "Крылья Советов".