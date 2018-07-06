историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 16:09
Около 2 тыс. болельщиков прокатились на беспилотных электромобилях в дни ЧМ-2018 в Казани
© Егор Алеев/ТАСС
Ближайшие матчи
7 июля, 21:00
1/4 финала
РоссияХорватия
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
11 июля, 21:00
Полуфинал
W59W60
расписание всех игр
Почти всех болельщиков поражал беспилотный автомобиль, несмотря на то, что многие, особенно иностранцы, уже видели подобные машины

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Беспилотные электробусы "КамАЗ-1221" в дни проведения игр чемпионата мира по футболу в Казани перевезли около 2 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по развитию и инновационным продуктам ПАО "КамАЗ" Фирдаус Кабиров.

"Около 2 тыс. болельщиков за время ЧМ в Казани проехались на беспилотных электромобилях, иностранцев из них было более 10%", - сказал Кабиров.

Смотрите также
Министр спорта Татарстана считает, что матчи ЧМ-2018 в Казани прошли на высочайшем уровне

По его словам, почти всех болельщиков поражал беспилотный автомобиль, несмотря на то, что многие, особенно иностранцы, уже видели подобные машины. "Наши автомобили приятно их удивили внешним видом, дизайном… Отзывы были положительные, все фотографировались с ними", - добавил собеседник агентства.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани 6 июля игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.

ШАТЛ (Широкоадаптивная транспортная логистика), разработанный "КамАЗом" совместно с "НАМИ", предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Беспилотник "КамАЗ-1221" ШАТЛ осуществляет посадку и высадку пассажиров на остановках, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Используя интерфейс, пассажир может управлять системой открывания дверей, системой выбора остановки, в том числе по требованию, аварийной остановки, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминия.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Более 200 тыс. пассажиров посмотрят матч Россия - Хорватия в московском метро
7 июля, 17:03
Шведы перед 1/4 финала ЧМ в Самаре предложили "полетать" над столицей и благодарили Россию
7 июля, 16:50
Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018 Швеция - Англия
7 июля, 16:30
Кто и из чего делает кокошники во время чемпионата мира по футболу
7 июля, 16:17
Около 2 тыс. болельщиков прокатились на беспилотных электромобилях в дни ЧМ-2018 в Казани
7 июля, 16:09
Стерлинг вошел в стартовый состав сборной Англии на матч 1/4 финала ЧМ со шведами
7 июля, 16:04
Около восьми тысяч болельщиков пришло в фан-зону ЧМ за фотографией с Кубком Стэнли
7 июля, 15:27
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White