Почти всех болельщиков поражал беспилотный автомобиль, несмотря на то, что многие, особенно иностранцы, уже видели подобные машины

"Около 2 тыс. болельщиков за время ЧМ в Казани проехались на беспилотных электромобилях, иностранцев из них было более 10%", - сказал Кабиров.

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Беспилотные электробусы "КамАЗ-1221" в дни проведения игр чемпионата мира по футболу в Казани перевезли около 2 тыс. болельщиков. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по развитию и инновационным продуктам ПАО "КамАЗ" Фирдаус Кабиров.

По его словам, почти всех болельщиков поражал беспилотный автомобиль, несмотря на то, что многие, особенно иностранцы, уже видели подобные машины. "Наши автомобили приятно их удивили внешним видом, дизайном… Отзывы были положительные, все фотографировались с ними", - добавил собеседник агентства.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани 6 июля игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.

ШАТЛ (Широкоадаптивная транспортная логистика), разработанный "КамАЗом" совместно с "НАМИ", предназначен для передвижения по дорогам с твердым покрытием с использованием данных цифровых карт, систем навигации и органов технического зрения.

Беспилотник "КамАЗ-1221" ШАТЛ осуществляет посадку и высадку пассажиров на остановках, определенных службой движения и выбираемых пользователями из предложенного перечня на маршруте. Используя интерфейс, пассажир может управлять системой открывания дверей, системой выбора остановки, в том числе по требованию, аварийной остановки, вызовом помощи, ручным открыванием дверей, а также использовать USB-порт для зарядки электронных устройств. Масса транспортного средства максимально оптимизирована: кузов выполнен из композитных материалов, рама изготовлена с использованием алюминия.