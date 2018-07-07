Около восьми тысяч болельщиков пришло в фан-зону ЧМ за фотографией с Кубком Стэнли

В субботу нападающий и капитан клуба НХЛ "Вашингтон" Александр Овечкин привез главный трофей лиги в Москву

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Порядка восьми тысяч болельщиков пришли в фан-зону чемпионата мира по футболу для того, чтобы сфотографироваться с Кубком Стэнли. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе фан-зоны. В субботу нападающий и капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин привез главный трофей НХЛ в Москву. Кубок в первой половине дня прибыл в столичный аэропорт Домодедово, после чего сразу отправился на Воробьевы горы, где расположен Фестиваль болельщиков.

Еще до приезда Кубка Стэнли болельщики выстроились в километровую очередь, чтобы сфотографироваться с Овечкиным и трофеем. На данный момент на территории фан-зоны находится около 8 тыс. человек. Кубок Стэнли был доставлен в фан-зону в 13:30 мск, капитан "Вашингтона" в сопровождении охраны под скандирования "Ови, Ови" пронес его в руках и поставил на специальную сцену. После чего на сцену стали подходить болельщики, которые фотографировались с Овечкиным и Кубком Стэнли, а кто-то при этом просто прикасался к трофею. Между фотосессиями Овечкин успел поговорить с журналистами. "Я рад, что удалось привезти Кубок Стэнли в Москву, - сказал он. - К сожалению, время расписано, а так бы хотел поделиться радостью со всеми. Эмоции от победы в Кубке Стэнли переполняли, Кубок с нами, в России, и я очень рад за людей, которые могут к нему прикоснуться, это значит очень много для меня, для людей в России". Ради фото с Овечкиным можно простоять час Несмотря на начавшийся дождь, никто из болельщиков не расходится, народ продолжает прибывать. 10-летний Никита рассказал, что несмотря на часовое стояние в очереди, он совершенно не устал. "Ови - мой любимый хоккеист! Теперь у меня есть фотография с Овечкиным, я счастлив. Когда вырасту, хочу быть, как Ови, он лучший", - сказал Никита.

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