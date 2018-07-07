Плетикоса жалеет, что хорваты и россияне играют не в финале ЧМ-2018

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Бывший голкипер сборной Хорватии и московского "Спартака" Стипе Плетикоса жалеет, что команды его страны и России встречаются в 1/4 финала чемпионата мира, а не в финале.

"Конечно, за Хорватию болею. Конечно, всегда рад быть в России, всегда уважал сборную Россию и жалко, что мы не встретились в финале [чемпионата]", - сказал он ТАСС.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск.

Встреча станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира. Сочи уже принял матчи группового этапа Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).