За время чемпионата мира по футболу также было выпито 46 тонн кваса

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Болельщики, приехавшие на матчи чемпионата мира по футболу в Сочи, выпили за время первенства 1,5 тыс. тонн пива, сообщил журналистам руководитель Департамента потребительской сферы Краснодарского края Роман Куринный.

"Мы предварительно подсчитали: 46 тонн кваса и 1,5 тыс. тонн пива [выпито за время ЧМ-2018]", - сказал он, добавив, что объектов, реализующих алкогольную продукцию в Сочи без лицензии, нет. По его словам, особой популярностью у иностранцев пользуется продукция, сделанная на Кубани.

Также он сообщил, что нагрузка на сеть общественного питания по сравнению с прошлым годом возросла на 15%.

В субботу, 7 июля, в Сочи состоится четвертьфинальная игра между сборными России и Хорватии.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках мирового первенства. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).