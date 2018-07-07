Оркестр МЧС выступил в фан-зоне ЧМ-2018 на Воробьевых горах в Москве

Музыканты исполнили "Катюшу", "Подмосковные вечера", марши "Прощание Славянки" и "День Победы", а также популярные зарубежные хиты

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Показательный оркестр МЧС РФ выступил в субботу в фан-зоне чемпионата мира по футболу 2018 на Воробьевых горах в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Оркестр МЧС России в течение получаса исполнил хорошо знакомые любимые россиянами и иностранными гостями произведения: "Катюшу", "Подмосковные вечера", марши "Прощание Славянки" и "День Победы", а также популярные зарубежные хиты. Концерт состоялся в поддержку сборной России по футболу, которая сегодня вечером сыграет в четвертьфинале турнира со сборной Хорватии", - сказали в МЧС.

Также сводные оркестры Главных управлений МЧС РФ выступят в фан-зонах в Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саранске и Сочи.

Безопасность проведения чемпионата мира обеспечивают более 30 тыс. сотрудников МЧС РФ, 3 тыс. единиц техники, включая 58 воздушных судов. В каждом регионе, где проводятся матчи, сформированы штабы по контролю за противопожарным состоянием и обеспечением безопасности на водных объектах. МЧС контролирует 380 объектов чемпионата, включая 12 стадионов, места проживания участников, аэропорты, железнодорожные вокзалы, автовокзалы, метрополитены и порты.