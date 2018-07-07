Футболист Стуани: сборная Уругвая сделала все возможное в матче ЧМ-2018 с французами

ТАСС, 7 июля. Нападающий сборной Уругвая Кристиан Стуани считает, что команда сделала все возможное в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу против французов. Слова футболиста приводит "Газета.Ru".

Сборная Уругвая в пятницу уступила команде Франции в 1/4 финала чемпионата мира со счетом 0:2. Встреча прошла в Нижнем Новгороде.

"Я очень горжусь своими партнерами по сборной и всей нашей страной, которая заводила нас и гнала вперед до самого конца. Мы старались победить, чтобы подарить болельщикам радость. Теперь покидаем чемпионат мира с ощущением того, что отдали ради успеха все лучшее, что у нас есть", - сказал 31-летний уругваец.

Нападающий также отметил качество игры французской сборной. "Франция - это такая же великая команда, как и мы, с сильными игроками в каждой линии, очень сбалансированная. Мы попытались противостоять сопернику лучшим образом из возможных, однако у нас так и не получилось распечатать ворота французов, в то время как они забили нам дважды. К сожалению, на этот раз мы потерпели поражение", - добавил Стуани.

Сборная Уругвая заняла первое место в группе A, в 1/8 финала команда обыграла португальцев (2:1).