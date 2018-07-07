Бесплатные автобусы-шаттлы запустят от новой фан-зоны у стадиона "Спартак"

Маршрут S3 проследует до метро "Сокол"

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Бесплатные автобусы-шаттлы будут возить болельщиков от новой фан-зоны у стадиона "Спартак" до метро. Об этом в субботу сообщили в ГБУ "Мостранспроект".

"Бесплатные шаттлы запустят 7 июля по маршруту S3 "Метро "стадион Спартак" - метро "Сокол". Они будут работать только на вывоз болельщиков с фанфеста на стадионе "Спартак" с 18:00 до 03:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира, в котором сборная России встретится с командой Хорватии, в районе стадиона изменится движение автобусов. Так, автобусы №88, 456, 248, 904, 904к проследуют без остановки у метро "Тушинская", автобусы №88, 456, 248 не будут останавливаться у остановки "Клуб им. Чкалова" при движении в центр.

Ранее сообщалось, что дополнительная фан-зона для просмотра матчей 1/4 финала чемпионата мира по футболу откроется 7 июля у столичного стадиона "Спартак". Площадку решили организовать для удобства болельщиков. На территории фан-зоны будет установлено восемь экранов.