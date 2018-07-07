Овечкин не удивлен результатом сборной России по футболу на ЧМ

В 1/4 финала турнира сборная России сыграет с хорватами в субботу в Сочи

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон" Александр Овечкин не удивлен нынешним выступлением сборной России по футболу на чемпионате мира. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу Овечкин приехал с Кубком Стэнли в фан-зону чемпионата мира на Воробьевых горах. Российские футболисты впервые в истории сумели выйти в плей-офф турнира, а потом и в 1/4 финала. В четвертьфинале россияне сыграют с командой Хорватии в субботу в Сочи, начало в 21:00 мск.

"Я не удивлен выступлением сборной России на чемпионате мира. Надеемся на победу, будем болеть и переживать. Мы не так далеко от финала, надо биться, сражаться, и ребята это понимают", - сказал он.

Чемпионат мира завершится 15 июля.