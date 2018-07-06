Дополнительный экран установят в Нижнем Новгороде для трансляции матча Россия - Хорватия

Игра будет транслироваться в фан-зоне на площади Минина и Пожарского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 июля. /ТАСС/. Дополнительный экран установят рядом с площадкой Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде для трансляции матча 1/4 финала чемпионата мира по футболу между сборными России и Хорватии. Об этом сообщили в субботу ТАСС в Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий в Нижегородской области.

Встреча команд пройдет в Сочи, начало - 21:00 мск. Игра будет транслироваться в фан-зоне на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде.

"В связи с большим количеством желающих увидеть этот матч, организаторами было принято решение об установке дополнительного экрана рядом с площадкой Фестиваля болельщиков в Нижнем Новгороде. У Дмитриевской башни Кремля будет установлен дополнительный монитор, направленный в сторону улицы Большая Покровская", - сказали в дирекции.

При входе на участок будут оборудованы дополнительные пункты допуска. При досмотре сотрудники будут руководствоваться правилами допуска на площадку Фестиваля болельщиков, уточнили в ведомстве.

Чемпионат мира завершится 15 июля. В Нижнем Новгороде прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира, встреча 1/8 финала и игра 1/4 финала.