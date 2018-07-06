Булыкин: бельгийцы играют в футбол, который нравится болельщикам и дает результат

В пятницу сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду Бразилии со счетом 2:1

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Национальные команды должны показывать такой же смелый и атакующий футбол, как сборная Бельгии, чтобы нравиться болельщикам и добиваться результата. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России и бельгийского "Андерлехта" Дмитрий Булыкин.

В пятницу сборная Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира обыграла команду Бразилии со счетом 2:1. Ранее бельгийцы обыграли команды Панамы (3:0), Туниса (5:2), Англии (1:0) и Японии (3:2).

"Получились неожиданные результаты, но все мы знаем, что они встречаются почти на каждой стадии, а этот чемпионат мира показывает, что сильная на бумаге команда не всегда выигрывает. Все думали, что бразильцы легко выиграют, но бельгийцы - молодцы, собрались и прошли дальше. У них пока неидеальная игра, но она мне нравится, там играют четыре моих прошлых одноклубника, поэтому приятно за ними наблюдать. Команда играет в атакующий футбол, забивает, никого не боится, именно такой футбол нужно показывать, чтобы понравиться болельщикам и добиться результата", - сказал Булыкин, игравший в 2008-2011 годах за "Андерлехт".

"У бельгийцев в сборной собраны звезды мирового уровня. Но если будет финал Бельгия - Россия, буду болеть за наших", - добавил он.

Булыкин рад успеху европейских сборных

Также из борьбы на турнире выбыла сборная Уругвая, проигравшая в четвертьфинале команде Франции со счетом 0:2. В двух других матчах в субботу в 1/4 финала встретятся сборные России и Хорватии, а также команды Англии и Швеции. Таким образом, в полуфиналах будут только европейские сборные.

"Футбол в Европе силен, и уже традиционно складывается, что европейские команды выигрывают на чемпионате мира. В этом случае должны расстраиваться южноамериканские команды, потому что они сыграли плохо. Я же только рад, что команды из Европы выигрывают, они ближе к нам, к России", - отметил Булыкин.

Матч Россия - Хорватия пройдет в субботу в Сочи. "Надеюсь увидеть хороший матч и голы, хочется, чтобы сборная России выиграла - в нее никто не верит, но мы будем поддерживать, надеяться и ждать красивой игры и положительного результата. Дальше посмотрим, футбол непредсказуем", - заключил собеседник ТАСС.