Футболист сборной Бразилии Миранда заявил, что бельгийцы заслуженно вышли в 1/2 финала ЧМ

Сборная Бразилии в пятницу проиграла бельгийцам со счетом 1:2 в матче 1/4 финала чемпионата мира

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Защитник сборной Бразилии по футболу Миранда заявил, что команда Бельгии заслуженно победила в матче 1/4 финала чемпионата мира. Слова 33-летнего игрока приводит "Газета.Ru".

Сборная Бразилии в пятницу проиграла бельгийцам со счетом 1:2 в матче 1/4 финала чемпионата мира.

"Хочу поздравить подопечных Роберто Мартинеса. Они грамотно воспользовались своими моментами, в отличие от нас. Думаю, соперник заслужил пройти дальше", - сказал Миранда.

Бразильский защитник отметил, что его команда билась до последнего. "Это очень сложное поражение для сборной Бразилии. Сейчас мы все расстроены, и нужно постараться это пережить. Однако уверяю: мы сделали все, что могли", - добавил он.

В полуфинале сборная Бельгии встретится с командой Франции. Матч пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.