Президент Хорватии прибыла в Сочи

Колинда Грабар-Китарович проведет встречу с главой кабмина РФ Дмитрием Медведевым и посетит матч 1/4 ЧМ-2018 с участием хорватской команды

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович прибыла чартерным рейсом из Загреба в Сочи, где в субботу состоится матч четвертьфинала чемпионата мира по футболу между россиянами и хорватами, передает корреспондент ТАСС из сочинского аэропорта.

Президент прилетела с большой делегацией болельщиков на "Леолете" - самолете Boeing 777-300 авиакомпании "Россия". Ранее в Сочи прибыли еще несколько чартерных рейсов из Загреба. Как сообщил ТАСС дипломатический источник, перед матчем Грабар-Китарович может посетить Музей спортивной славы Сочи.

По словам летевших вместе с Грабар-Китарович соотечественников, хорватский лидер была в такой же, что и многие из них, футболке и фотографировалась с попутчиками.

"Она дружит со спортом, и то, что она сейчас делает, нормально для президента. Она летела с обычными людьми, здоровалась с каждым. И мне это нравится: у нас маленькая страна, мы как одна команда", - сказала болельщица сборной Хорватии Матийя Гаспарак в беседе с корреспондентом ТАСС.

Как сообщала пресс-служба российского кабинета министров, также в субботу "в Сочи состоится встреча председателя правительства РФ Дмитрий Медведева с президентом Хорватии, во время которой планируется обсудить основные вопросы торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества России и Хорватии". Кроме того, как ожидается, Медведев и Грабар-Китарович вместе посмотрят матч Россия - Хорватия на сочинском стадионе "Фишт".

Медведев болел за российскую сборную на трибуне московских "Лужников" 1 июля, когда Россия в 1/8 финала обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ. После игры премьер-министр поздравил футболистов в раздевалке. Тогда же он в шутку предложил всему кабинету министров отправиться на следующий матч в Сочи 7 июля.

Грабар-Китарович приезжала в Нижний Новгород на матч одной 1/8 чемпионата мира по футболу, где хорваты одержали победу над датчанами.

Встреча Россия - Хорватия в Сочи начнется в 21:00 мск и станет последней для стадиона "Фишт" во время чемпионата. Ее победитель сразится в полуфинале ЧМ либо с Англией, либо со Швецией, матч между которыми также пройдет в субботу.