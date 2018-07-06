Президент ФИФА назвал Казань одним из красивейших городов мира

Джанни Инфантино подчеркнул, что столица Татарстана на протяжении столетий отличается "особенным опытом" отношений между различными культурами и религиями

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино назвал Казань одним из самых красивых городов мира.

"Вы провели огромную работу и должны гордиться тем, что сделали за последние годы во время подготовки к чемпионату. Я тоже горжусь - и вами, и вашими заслугами. И я счастлив, что открыл для себя ваш замечательный город. Мне довелось поработать в одном из самых прекрасных городов мира", - приводит пресс-служба мэрии Казани слова Инфантино, которые он произнес на совещании в субботу.

Президент ФИФА подчеркнул, что Казань на протяжении столетий отличается "особенным опытом" отношений между различными культурами и религиями. "Спасибо предкам за все это достояние, спасибо вам за то, что вы продолжаете его сохранять. Но самое важное - это уникальная культура отношений между людьми разных религий. И это хороший пример не только для России, но и для всего мира", - добавил он.

Инфантино выразил уверенность в том, что возможности, полученные от чемпионата, позволят Казани и России в целом уверенно идти вперед.

В Казани состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии 6 июля обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.