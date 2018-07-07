Вице-президент Бельгийской футбольной ассоциации признался, что ему понравилась Казань

Также Барт Верхаге отметил, что всегда тепло относился к России

ТАСС, 7 июля. Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге считает Казань, где бельгийская команда провела матч чемпионата мира, очень красивым городом. Его слова приводит "Газета.Ru".

Сборная Бельгии 6 июля обыграла команду Бразилии в четвертьфинале чемпионата мира (2:1), который прошел в Казани.

"Я хочу искренне, от всей души сказать России спасибо за великолепную организацию мирового первенства. Сегодня я вышел прогуляться по Казани, решив потратить на знакомство с городом час. Но в итоге получилось полтора часа, потому что это место невероятно красивое", - сказал Верхаге.

Также он отметил, что всегда тепло относился к России. "Я всегда был о России хорошего мнения. Я уже был здесь в качестве студента 30 лет назад, у вас великая страна. Наслаждайтесь жизнью в ней и делайте ее лучше", - добавил Верхаге.

Бельгийцы сыграют со сборной Франции в полуфинале чемпионата мира. Матч состоится 10 июля на стадионе "Санкт- Петербург".