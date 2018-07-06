В Москве открыли павильон ЧМ-2022

Павильон "Мажлис Катар" в Парке Горького выполнен в стиле "байт аль шаар", традиционного шатра жителей стран Персидского залива

МОСКВА, 7 июля /ТАСС/. Торжественное открытие павильона "Мажлис Катар", посвященного чемпионату мира по футболу 2022 года, состоялось в Москве. Об этом с места событий сообщает корреспондент ТАСС.

Павильон "Мажлис Катар" в Парке Горького выполнен в стиле "байт аль шаар", традиционного шатра жителей стран Персидского залива, который также стал основой проекта стадиона "Аль Бэйт" на 60 тыс. зрителей строящегося к чемпионату мира 2022 года в Катаре. Посетители павильона могут ознакомиться с макетами строящихся стадионов к мировому первенству, с историей развития спорта и олимпийского движения Катара. Кроме того, все желающие могут познакомиться с культурой восточной страны и попробовать традиционный арабский чай.

В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь верховного комитета по проведению и наследию чемпионата мира 2022 года (глава оргкомитета турнира) Хасан аль-Тавади, его помощник Насер Фахд аль-Хатер, а также руководители различных департаментов оргкомитета "Катар-2022".

"Для нас огромное счастье находиться в Москве по двум простым причинам: первая - это открытие павильона "Мажлис", который полностью посвящен чемпионату мира 2022 года, второй причиной является посещение мирового первенства в России. Футбол сближает людей, делает их друзьями, и мы прекрасно это видим на чемпионате мира в России. Для нас огромная честь быть причастными к этому футбольному празднику и приоткрыть жителями и гостям столицы маленькую завесу следующего чемпионата, познакомить их с арабской культурой", - сказал аль-Тавади.

Также глава оргкомитета пожелал удачи сборной России по футболу в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды Хорватии. "От всего сердца хотелось бы пожелать удачи сборной России в сегодняшнем матче против хорватов. Давай, Россия! У вас прекрасный чемпионат мира, и ждем вас в гости через четыре года", - добавил аль-Тавади.

7 июля в Сочи сборная России сыграет в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии. Встреча начнется в 21:00 мск. Чемпионат мира в России завершится 15 июля. Катар в 2022 году примет следующий чемпионат мира по футболу.