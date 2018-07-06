Российские фехтовальщики пожелали удачи сборной России по футболу в матче с хорватами

Матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу Россия - Хорватия пройдет в Сочи и начнется в 21:00 мск

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Российские фехтовальщики, находящиеся на сборах в федеральном Центре спортивной подготовки "Юг-Спорт" в Сочи, пожелали удачи футболистам национальной команды в четвертьфинальном матче чемпионата мира против сборной Хорватии. Обращение спортсменов ТАСС предоставила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Матч Россия - Хорватия пройдет в Сочи и начнется в 21:00 мск. Победитель встречи в полуфинале чемпионата мира сыграет с одной из команд другого четвертьфинала Швеция - Англия (17:00).

Чемпионка Олимпийских игр 2016 года по фехтованию на рапирах, четырехкратная победительница чемпионата мира Инна Дериглазова рассказала, что вместе с другими фехтовальщиками смотрела матч 1/8 финала с испанцами (1:1, 4:3 - по пенальти). "Болели за наших, переживали, смотрели всей своей командой, очень хотели, чтобы наша сборная выиграла. Болели как за себя, так же переживали. Надеемся, что и четвертьфинал российские футболисты проведут достойно, с тем упорством и волей к победе, которые они показали в 1/8 финала", - сказала Дериглазова.

Артур Ахматхузин, чемпион Олимпийских игр - 2016 по фехтованию на рапирах в командных соревнованиях, выразил мнение, что сборная России уже продемонстрировала хороший результат на турнире. "Несмотря на то, чем закончится матч Россия - Хорватия, наши футболисты - молодцы! Они показали характер, результат, пусть выходят на поле с хорошим настроем. Мы будем болеть за них всей душой, всей страной".

Чемпион Олимпиады-2016 рапирист Тимур Сафин назвал победу над испанцами важной не только для российского футбола, но и для России в целом: "Я очень рад, что наши ребята в матче с испанцами бились до конца и в итоге добились своего - одержали победу. Это очень большая победа не только для них, но и всей России, так как футбол очень развитый вид спорта, у него много поклонников. Матч четвертьфинала - очень важный, все будут смотреть, болеть, переживать".

"Главное пожелание - победы, удачи. Мы верим в сборную России! Надеемся, что у наших ребят всё получится", - добавил Сафин.