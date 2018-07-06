Француз Варан: волшебного противоядия против бельгийского футболиста Азара нет

Игрок отметил, что сборная Франции постарается оставить Азару как можно меньше пространства для маневров

ИСТРА /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Полузащитника сборной Бельгии по футболу Эдена Азара очень сложно остановить, команде Франции остается только давать ему как можно меньше пространства на поле. Об этом сказал на пресс-конференции защитник французской сборной Рафаэль Варан.

Сборные Франции и Бельгии в четвертьфинале чемпионата мира выиграли у команд Уругвая (2:0) и Бразилии (2:1) соответственно и теперь встретятся в полуфинале.

"Азар - очень сильный игрок, если вы хотите услышать рецепт борьбы с ним, то могу сказать, что противоядия нет. Его скорость, техника, видение игры позволяют ему напрягать любую защиту. Нам просто надо постараться оставить ему как можно меньше пространства для маневра", - поделился ожиданиями Варан.

"У бельгийцев очень хорошая команда, молодая, но талантливая во всех линиях. Они очень любят быстрые передачи, "стеночки", любят врываться в свободные зоны. Нам надо провести очень сильный матч, чтобы пройти дальше", - отметил он.

По словам Варана, игроки французской команды уже мечтают о победе на турнире, но стараются концентрироваться на предстоящей игре. "Мы об этом не говорим, но, полагаю, каждый из нас думает об этом. Мы провели хорошие матчи на турнире, так что почему бы не помечтать немного", - сказал он.

Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт- Петербурге.