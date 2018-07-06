Жители Казани нарисуют большой портрет Модрича, желая победы россиянам в 1/4 финала ЧМ

Ранее известные футболисты, нарисованные на городских стенах, выбывали из Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Казани разместят в городе граффити с изображением капитана сборной Хорватии по футболу Луки Модрича. Об этом на аппаратном совещании в понедельник сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее известные футболисты, нарисованные на городских стенах, выбывали из Кубка Конфедераций и Чемпионата мира по футболу. Разместив граффити Модрича, городские власти хотят поддержать сборную России в матче с Хорватией.

"После размещения подобных граффити во время проведения Кубка Конфедераций не повезло и сборной Португалии вместе с Роналду, сборной Аргентины вместе с Месси и Бразилии с Неймаром. Поэтому сегодня, желая победы сборной России, мы начинаем рисовать капитана сборной Хорватии Модрича. Надеемся, эта добрая традиция продолжится и наша сборная обязательно победит", - сказал он.

По словам Метшина, граффити, размещенные на стенах зданий рядом с отелями, где жили звезды футбола, уже добавили Казани узнаваемости.

"Спасибо Неймару, который одним кликом поделился впечатлением о Казани и 98 млн подписчиков в одну секунду узнали о Казани, о России и о том, что здесь проходит чемпионат мира. Это большие новые возможности для Казани в будущем. Надеемся увидеть туристов, новых друзей Казани после футбольного первенства", - добавил мэр столицы Татарстана.

В Казани уже создано около 50 объектов уличного искусства, в числе которых и оформленные в футбольной тематике фасады зданий. Ранее появились граффити с изображением португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси, до этого в Казани создали изображения с защитником "Рубина" Русланом Камболовым и бывшим полузащитником "Спартака" и сборной СССР Игорем Нетто.

В главном городе Татарстана состоялись четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Франция - Австралия (2:1), Иран - Испания (0:1), Польша - Колумбия (0:3) и Южная Корея - Германия (2:0). В матче 1/8 финала сборная Франции в Казани обыграла команду Аргентины (4:3). Завершилась серия матчей турнира в Казани игрой 1/4 финала, где сборная Бельгии обыграла команду Бразилии со счетом 2:1.