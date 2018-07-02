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7 июля, 12:26
Эрнандес: французы в полуфинале ЧМ оставят дружеские отношения с бельгийцами в стороне
Лукас Эрнандес
© Михаил Терещенко/ТАСС
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Защитник сборной Франции отметил, что в предстоящем матче нет фаворита

ИСТРА /Московская область/, 7 июля. /ТАСС/. Многие игроки сборных Франции и Бельгии по футболу являются друзьями, но во время полуфинала чемпионата мира французы оставят эти отношения в стороне. Об этом сказал на пресс-конференции защитник французской сборной Лукас Эрнандес.

Сборные Франции и Бельгии в четвертьфинале переиграли команды Уругвая (2:0) и Бразилии (2:1) соответственно.

"Многие из нас хорошо знакомы по выступлениям за клуб, мы не привыкли играть друг против друга, это немного странно. Но на поле друзей не будет, будет борьба. Но после матча мы снова будем друзьями", - считает Эрнандес.

Одним из тренеров сборной Бельгии является чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Тьерри Анри. "Его знают все французы, он является иконой французского футбола. Но, надеюсь, у нас все получится и мы пройдем в финал, в конце концов, он остается французом", - сказал защитник с улыбкой.

По мнению Эрнандеса, в предстоящем матче нет фаворита. "У них большая команда, есть такие игроки, как Азар, Лукаку, нам надо быть сконцентрированными в борьбе и выходить быстро в атаку. Бельгийцы стоят выше нас в рейтинге ФИФА, но и у нас очень талантливая команда. Наши шансы - 50 на 50", - считает он.

"Мы провели большой матч, но уже думаем о полуфинале, - также отметил он. - Промежуток сейчас меньше, чем между 1/8 финала и четвертьфиналом, поэтому вчера мы немного насладились победой, но сразу постарались сконцентрироваться на полуфинале. В матче с уругвайцами наша оборона начиналась с атаки, нам это удалось, хотя мы продолжаем работать над этим аспектом. А в нападении у нас есть такие игроки, которые могут решить результат в любой момент".

Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт- Петербурге.

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Эрнандес: французы в полуфинале ЧМ оставят дружеские отношения с бельгийцами в стороне
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