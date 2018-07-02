историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 12:27
Сибиряки посмотрят матч Россия - Хорватия в парках и на набережных
Ближайшие матчи
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
7 июля, 21:00
1/4 финала
РоссияХорватия
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
расписание всех игр
Фанзоны работают практически во всех областных центрах Сибири

ТАСС, 7 июля. Жители Сибири планируют смотреть трансляцию на набережных, в парках, домах творчества и даже у священной горы, сообщили ТАСС организаторы площадок для просмотра игры.

У реки и у горы

Фанзоны работают практически во всех областных центрах Сибири: например, кемеровчан ждут на бульваре Строителей - крупнейшем линейном парке региона, жителей Абакана - на Первомайской площади, барнаульцев - в парке спорта имени российского футболиста, уроженца Алтая Алексея Смертина, где трансляция будет сразу на двух экранах. "Прийти сюда можно будет уже в 22:00 (18:00 мск). Одна площадка для просмотра - на трибунах стадиона, вторая, как ее называют, "пикниковая", там можно будет расположиться на пледах", - рассказали ТАСС организаторы фанзоны.

В столице Тувы, Кызыле, коллективные просмотры матча пройдут в Доме народного творчества, Центре русской культуры и арт-центре "Найысылал". Это связано с тем, что, по прогнозу, в ночь на воскресенье ожидаются дожди, и болельщиков решено разместить под крышей. Однако в Туве будут и открытые площадки для просмотра матчей, самая необычная из них расположена в Улуг-Хемском районе республики - она находится у подножия священной для тувинцев горы Хайырыкан, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Для новосибирских фанатов с начала чемпионата организована фанзона на набережной Оби. По подсчетам полиции, игру со сборной Испании на ней посмотрели 30 тысяч человек при общей вместимости 35 тыс. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила журналистам, что если сборная продолжит побеждать, власти готовы организовать дополнительную трансляцию в самом центре города - на площади Ленина.

Чтобы болельщики смогли доехать до фанзоны, продлили на час работу метро, которое обычно закрывается в полночь - в день матча добраться до станции "Речной вокзал" может будет до 01:00 по местному времени (21:00 мск). Также дополнительно организованы рейсы общественного транспорта, чтобы болельщики смогли глубокой ночью после матча добраться до дома, отметили в мэрии.

Предсказания противоречивы

Традиционно в преддверии матча появляются предсказания от животных - обитателей зоопарков. В красноярском парке флоры и фауны "Роев Ручей" живет опытная "предсказательница", белая медведица Аврора, на счету которой, например, предсказание итогов выборов президента США в 2016 году. До четвертьфинала Аврора не давала свои прогнозы на исход матчей, как признаются в парке, ее возможности приберегли до особого случая.

"Мы взяли два абсолютно одинаковых арбуза, украсили национальными флагами и поставили на одинаковом расстоянии от входа и стали ждать. Ведь какой из арбузов Аврора выберет, та команда и победит в матче. Медведица выбрала арбуз с нашим флагом", - рассказал ТАСС сотрудник парка флоры и фауны Олег Чипура.

А вот в Томской области самка лемура по кличке Мила из Северского природного парка, также "гадалка" с опытом, предсказала поражение сборной России: из двух предложенных ей мисок с одинаковыми фруктами она выбрала ту, что с флагом Хорватии. "Мы все яростно болеем за Россию, но Мила почему-то в прошлый раз болела за Испанию и в этот раз за Хорватию. Сразу прыгнула к миске с едой, где был флаг Хорватии, и съела все. Мы верим, что она не права", - рассказал замдиректора по развитию зоопарка Денис Лыхин.

Ждут в субботу предсказаний и в Барнауле: здесь в зоопарке живет трехмесячный канадский волчонок, которому дали имя символа чемпионата - Забиваки. Как рассказал ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев, если 7 июля сборная России выиграет, то 9 июля вход в зоопарк будет бесплатным для всех. "Это наш подарок горожанам, гостям города, чтобы они могли вместе с нами порадоваться", - добавил он.

Спорт в жизнь

Футбольные страсти в Сибири в преддверии матча Россия - Хорватия только нарастают. Болельщиками становятся люди разных возрастов и профессий. Например, в Бурятии сотрудники полиции запустили акцию "Наша семья, наш футбол": стражи порядка играют в эту игру вместе со своими семьями и охотно делятся фото и видео своих успехов в соцсетях.

Первопроходцем стал участковый из Улан-Удэ, старший лейтенант Игорь Онхонов. "На видео он гоняет мяч со своим племянником Сергеем. Полицейский демонстрирует умение владеть мячом, забивать голы и защищать ворота, однако в острой борьбе он уступает в серии пенальти более молодому Сергею", - рассказали ТАСС в МВД Бурятии, уточнив, что среди полицейских много как любителей поиграть в футбол, так и болельщиков.

Готовиться к просмотру матча жителям Сибири, где трансляция будет идти уже поздно ночью, рекомендуют заранее, чтобы запастись силами. К примеру, в Новосибирске подзарядиться можно будет на "Чемпионской зарядке", которую игроки местного футбольного клуба "Сибирь" проведут в Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России и одной из главных достопримечательностей города. "Мы решили, что вместе готовиться болеть за нашу сборную будет веселее и интереснее", - пояснили организаторы.

Монеты с героями

В Красноярске российских футболистов уже предложили увековечить на монетах - инициатором идеи стал красноярский детский футбольный клуб "Тотем". Клуб запустил акцию "Орлы победы" и начал сбор начал подписей в поддержку обращения к президенту РФ, в котором Владимира Путина просят увековечить достижения национальной сборной по футболу.

"Важно увековечить эту действительно выдающуюся страницу в российском футболе. В обращении мы предлагаем отчеканить на монетах изображения знаменитых советских и российских футболистов, а также членов победной сборной России. Они достойны такой чести, а признание их заслуг необходимо не только самим игрокам, но и всей России", - цитирует пресс-служба слова президента клуба Сергея Горбунова.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Эрнандес: французы в полуфинале ЧМ оставят дружеские отношения с бельгийцами в стороне
7 июля, 12:26
Шведские футболисты были эвакуированы из гостиницы, но пробыли на улице менее минуты
7 июля, 12:18
Хорватский футболист Срна: россияне не случайно победили испанцев и заслуживают уважения
7 июля, 10:44
Как сборная Швеции из темной лошадки превратилась в претендента на медали ЧМ
7 июля, 10:30
Как перуанский журналист стал главным болельщиком сборной России
7 июля, 10:20
Почему у российских болельщиков особое отношение к сборной Хорватии по футболу
7 июля, 09:42
Чем знаменита сборная Хорватии и кого стоит опасаться российским футболистам
7 июля, 08:30
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White