Сибиряки посмотрят матч Россия - Хорватия в парках и на набережных

Фанзоны работают практически во всех областных центрах Сибири

ТАСС, 7 июля. Жители Сибири планируют смотреть трансляцию на набережных, в парках, домах творчества и даже у священной горы, сообщили ТАСС организаторы площадок для просмотра игры.

У реки и у горы

Фанзоны работают практически во всех областных центрах Сибири: например, кемеровчан ждут на бульваре Строителей - крупнейшем линейном парке региона, жителей Абакана - на Первомайской площади, барнаульцев - в парке спорта имени российского футболиста, уроженца Алтая Алексея Смертина, где трансляция будет сразу на двух экранах. "Прийти сюда можно будет уже в 22:00 (18:00 мск). Одна площадка для просмотра - на трибунах стадиона, вторая, как ее называют, "пикниковая", там можно будет расположиться на пледах", - рассказали ТАСС организаторы фанзоны.

В столице Тувы, Кызыле, коллективные просмотры матча пройдут в Доме народного творчества, Центре русской культуры и арт-центре "Найысылал". Это связано с тем, что, по прогнозу, в ночь на воскресенье ожидаются дожди, и болельщиков решено разместить под крышей. Однако в Туве будут и открытые площадки для просмотра матчей, самая необычная из них расположена в Улуг-Хемском районе республики - она находится у подножия священной для тувинцев горы Хайырыкан, рассказали в пресс-службе муниципалитета.

Для новосибирских фанатов с начала чемпионата организована фанзона на набережной Оби. По подсчетам полиции, игру со сборной Испании на ней посмотрели 30 тысяч человек при общей вместимости 35 тыс. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова сообщила журналистам, что если сборная продолжит побеждать, власти готовы организовать дополнительную трансляцию в самом центре города - на площади Ленина.

Чтобы болельщики смогли доехать до фанзоны, продлили на час работу метро, которое обычно закрывается в полночь - в день матча добраться до станции "Речной вокзал" может будет до 01:00 по местному времени (21:00 мск). Также дополнительно организованы рейсы общественного транспорта, чтобы болельщики смогли глубокой ночью после матча добраться до дома, отметили в мэрии.

Предсказания противоречивы

Традиционно в преддверии матча появляются предсказания от животных - обитателей зоопарков. В красноярском парке флоры и фауны "Роев Ручей" живет опытная "предсказательница", белая медведица Аврора, на счету которой, например, предсказание итогов выборов президента США в 2016 году. До четвертьфинала Аврора не давала свои прогнозы на исход матчей, как признаются в парке, ее возможности приберегли до особого случая.

"Мы взяли два абсолютно одинаковых арбуза, украсили национальными флагами и поставили на одинаковом расстоянии от входа и стали ждать. Ведь какой из арбузов Аврора выберет, та команда и победит в матче. Медведица выбрала арбуз с нашим флагом", - рассказал ТАСС сотрудник парка флоры и фауны Олег Чипура.

А вот в Томской области самка лемура по кличке Мила из Северского природного парка, также "гадалка" с опытом, предсказала поражение сборной России: из двух предложенных ей мисок с одинаковыми фруктами она выбрала ту, что с флагом Хорватии. "Мы все яростно болеем за Россию, но Мила почему-то в прошлый раз болела за Испанию и в этот раз за Хорватию. Сразу прыгнула к миске с едой, где был флаг Хорватии, и съела все. Мы верим, что она не права", - рассказал замдиректора по развитию зоопарка Денис Лыхин.

Ждут в субботу предсказаний и в Барнауле: здесь в зоопарке живет трехмесячный канадский волчонок, которому дали имя символа чемпионата - Забиваки. Как рассказал ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев, если 7 июля сборная России выиграет, то 9 июля вход в зоопарк будет бесплатным для всех. "Это наш подарок горожанам, гостям города, чтобы они могли вместе с нами порадоваться", - добавил он.

Спорт в жизнь

Футбольные страсти в Сибири в преддверии матча Россия - Хорватия только нарастают. Болельщиками становятся люди разных возрастов и профессий. Например, в Бурятии сотрудники полиции запустили акцию "Наша семья, наш футбол": стражи порядка играют в эту игру вместе со своими семьями и охотно делятся фото и видео своих успехов в соцсетях.

Первопроходцем стал участковый из Улан-Удэ, старший лейтенант Игорь Онхонов. "На видео он гоняет мяч со своим племянником Сергеем. Полицейский демонстрирует умение владеть мячом, забивать голы и защищать ворота, однако в острой борьбе он уступает в серии пенальти более молодому Сергею", - рассказали ТАСС в МВД Бурятии, уточнив, что среди полицейских много как любителей поиграть в футбол, так и болельщиков.

Готовиться к просмотру матча жителям Сибири, где трансляция будет идти уже поздно ночью, рекомендуют заранее, чтобы запастись силами. К примеру, в Новосибирске подзарядиться можно будет на "Чемпионской зарядке", которую игроки местного футбольного клуба "Сибирь" проведут в Новосибирском зоопарке, одном из крупнейших в России и одной из главных достопримечательностей города. "Мы решили, что вместе готовиться болеть за нашу сборную будет веселее и интереснее", - пояснили организаторы.

Монеты с героями

В Красноярске российских футболистов уже предложили увековечить на монетах - инициатором идеи стал красноярский детский футбольный клуб "Тотем". Клуб запустил акцию "Орлы победы" и начал сбор начал подписей в поддержку обращения к президенту РФ, в котором Владимира Путина просят увековечить достижения национальной сборной по футболу.

"Важно увековечить эту действительно выдающуюся страницу в российском футболе. В обращении мы предлагаем отчеканить на монетах изображения знаменитых советских и российских футболистов, а также членов победной сборной России. Они достойны такой чести, а признание их заслуг необходимо не только самим игрокам, но и всей России", - цитирует пресс-служба слова президента клуба Сергея Горбунова.