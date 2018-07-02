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7 июля, 12:01
Игнатьев: европейские футбольные сборные закономерно успешнее всех выступают на ЧМ
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Борьбу за победу на турнире продолжают сборные Франции, Бельгии, Швеции, Англии, России и Хорватии

СОЧИ, 7 июля. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Европейские сборные выступают сильнее всех на чемпионате мира по ряду причин, главной из которых является игра большинства футболистов команд - участниц турнира в европейских национальных лигах. Такое мнение ТАСС по телефону высказал бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев.

В четвертьфинальных матчах чемпионата мира, состоявшихся в пятницу, сборная Франции со счетом 2:0 выиграла у команды Уругвая, а сборная Бельгии победила пятикратных чемпионов мира бразильцев со счетом 2:1. После этих игр на ЧМ-2018 продолжат выступление только европейские команды - сборные Франции и Бельгии в полуфинале, а также Хорватии, России, Швеции и Англии на стадии 1/4 финала.

"Арифметически все выкладки подтверждают, что это на самом деле так - чемпионат мира сегодня представляется европейскими командами. Наверное, это не особо новость, ведь Европа более организована в плане всех вещей, связанных с продвижением футбола, его имиджевой составляющей. Но самое главное в том, что какую бы команду мы ни взяли, большинство футболистов все равно играют на европейском континенте, отсюда и закономерность. Хотя это игра, могло что-то сложиться и по-другому", - сказал Игнатьев.

Эксперт также отметил, что хорошим потенциалом для развития национальных сборных обладают африканские страны, несмотря на то, что на ЧМ-2018 впервые за 36 лет ни одна команда из Африки не смогла выйти в плей-офф.

"Движение вперед этих сборных мы уже видим. Африка действительно обладает хорошим потенциалом, но он заключается в том, что от природы футболисты координированные, сильные, ловкие, с хорошими скоростными качествами. Однако им не хватает дисциплины, ответственности, стремления свое индивидуальное "я" вписывать в рамки законов командной игры. Если туда активнее поедут хорошие специалисты из Европы и других континентов, которые четко представляют, за счет чего необходимо выигрывать и каковы тенденции развития африканского футбола, важно, чтобы футболисты поверили этим наставникам и подчинились всем требованиям", - заключил Игнатьев.

Два заключительных матча 1/4 финала чемпионата мира состоятся 7 июля - сборные Швеции и Англии сыграют в Самаре (начало 17:00 мск), а команды Хорватии и России встретятся в Сочи (21:00). Полуфиналы турнира пройдут 10 и 11 июля, чемпион мира 2018 года определится 15 июля.

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