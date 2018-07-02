Где на Юге России покажут игру четвертьфинала ЧМ-2018

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Игру сборных России и Хорватии покажут в фан-зонах и кинотеатрах, а также в детском центре "Артек"

ТАСС, 7 июля. Жители Юга России будут болеть за сборную страны в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии в фан-зонах и кинотеатрах, массовый просмотр организуют для воспитанников одного из крупнейших детских центров "Артек". Игра начнется 7 июля на сочинском стадионе "Фишт" в 21:00 мск.

Территория детства и футбола

В Международном детском центре "Артек" на южном берегу Крыма болеть за российскую сборную будут дети из различных регионов страны, сообщили ТАСС в пресс-центре детского центра. Ранее здесь уже организовывали массовый просмотр матчей с участием сборной России.

"Сейчас в 10 детских лагерях отдыхает 3,5 тыс. детей, все они соберутся вечером на красивейшем стадионе "Артек-Арена", где установлены большие экраны, и будут болеть за сборную России в матче с хорватами", - сообщил сотрудник пресс-центра.

По его словам, дети сейчас активно готовятся к предстоящей игре, готовят плакаты, кричалки, будут развернуты российские флаги и флаги "Артека".

Накануне матча, в субботу утром, в Астрахани играли в футбол даже роботы. Младшие выпускники одной из смен регионального школьного технопарка на защите проектов организовали своим подопечным футбольный матч не хуже, чем у людей. Для этого они собрали игроков из деталей конструктора именитого бренда. У всех пяти команд были логотипы чемпионата мира, а игру посвятили сборной России. Накал страстей был не детский: ребят поддерживали многие взрослые.

"Я смотрел все матчи с участием сборной России. Очень хочу быть похожим на Акинфеева, он "стена" в нашей команде, лучший в мире вратарь. Сегодня тоже буду смотреть матч, наша сборная лучшая, я верю, что она победит. А еще моя мама обещала, что, если Россия победит, меня запишут в секцию футбола, очень этого хочу",- поделился в беседе с ТАСС восьмилетний участник команды "Золотой мяч" Дима Тараканов.

Футбол в кинотеатрах и парках

За россиян смогут поболеть в фан-зонах в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде - городах чемпионата мира. Причем в Сочи, согласно прогнозам, в фан-зоне на берегу моря ожидается до 30 тыс. болельщиков.

Большой экран для просмотра матча российской сборной установлен в историческом центре Севастополя, рядом с Артиллерийской бухтой. Ожидается, что поболеть за российских футболистов придут не менее 1 тыс. человек. В живописной зоне парка имени Юрия Гагарина в Симферополе также установлен экран площадью 15 кв. м. Здесь традиционно собираются болельщики. Планируется, что сегодня вечером их будет около 800 человек.

В Краснодаре показ матча сборной России традиционно пройдет на большом экране в парке около стадиона "Краснодар". Во время прошлых игр в уличный кинотеатр парка приходили сотни человек с флагами, дудками и другими фанатскими атрибутами, как и на трибунах стадиона, зрители очень эмоционально переживали успехи и неудачи команды.

При этом в субботу парк зовет болеть не только за национальную сборную, но и за "своих" футболистов. В 17:00 пройдет трансляция матча Швеция - Англия, и жители города смогут поддержать шведов Андреаса Гранквиста и Виктора Классона, которые выступали за ФК "Краснодар".

В Астраханской области также будут следить за всеми перипетиями знакового для всех россиян матча. В областном центре посмотреть игру российской сборной можно будет в специальной фан-зон в парке дворца культуры "Аркадия", где установлен большой экран. Там же есть трибуна для болельщиков. Ожидается, что несмотря на то, что в Астрахани будет 22:00 мск, поболеть за национальную сборную придет немало горожан. Также просмотры игры организуют в самых популярных барах города и даже в кинотеатрах.

Футбол без отрыва от службы

Казаки в Ростове-на-Дону совместно с полицейскими патрулируют улицы и основные объекты проведения чемпионата мира по футболу. Более 300 дружинников, задействованных в этой работе, прошли специальную подготовку - в частности, учились оказывать первую помощь, а также вспоминали школьные уроки иностранных языков.

Тем не менее, для бодрствующей смены трансляцию матча предусмотрели.

"Казаки продолжают нести службу, чемпионат еще не закончился, они живут организованно в Азове в гостинице. Те, кто не будет в это время нести службу, конечно же, будут смотреть матч и болеть за сборную России. В холле им установят специальный телевизор. Как минимум человек 50 будут не заняты на службе", - рассказала ТАСС пресс-секретарь войскового казачьего общества "Всевеликое войско донское" Людмила Бондарь.

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Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

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