Почему чемпионат мира в России превратился в Евро-2018

Чемпионат мира в России после вылета сборных Уругвая и Бразилии в четвертьфинале лишился двух последних представителей Южной Америки.
Таким образом, все полуфиналисты мирового первенства будут представителями Европы. Подобное произошло в пятый раз в истории чемпионатов мира. Последний раз четыре команды из Европы играли в полуфиналах мирового первенства в Германии в 2006 году. Тогда за выход в финал турнира боролись итальянцы, французы, немцы и португальцы.
Если взять все чемпионаты мира в нынешнем формате (32 команды принимают участие в мировом первенстве с 1998 года), то до полуфинала удавалось добираться четырем неевропейским сборным — трижды Бразилии, а также по разу командам Южной Кореи, Аргентины и Уругвая. Присутствие в этом списке исключения в виде южнокорейцев, добравшихся до полуфинала в 2002 году, лишь подтверждает правило — составить конкуренцию Европе на чемпионатах мира по силам только Южной Америке.
И по-прежнему большое значение имеет география проведения турнира. Сборные не из Европы только один раз побеждали на чемпионатах мира, проходивших в Европе, — на турнире в Швеции в 1958 году первенствовали бразильцы. Чемпионат мира в России стал 11-м, который принимает европейская страна. В десятый раз на чемпионате мира, проходящем в Европе, победу одержит сборная из этой части света.
Фактически бросить вызов Европе на чемпионате мира в России могли только три команды из Южной Америки — сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая.
Аргентинцы вылетели первыми, проиграв французам в 1/8 финала со счетом 3:4. Выход из группы вообще стал для них большой удачей и в определенном смысле следствием стечения обстоятельств. Сборная Аргентины на чемпионате мира в России — это команда фактически без тренера, с не самым сильным составом и единственной тактической идеей — верой в гений Лионеля Месси. Один из двух лучших футболистов современности не смог весь турнир тащить команду на себе, поэтому для аргентинцев все кончилось довольно рано.
Уругвайцы на групповом этапе и в 1/8 финала показали себя организованной командой с двумя суперзвездами в атаке — Луисом Суаресом и Эдинсоном Кавани. Особенно ярко это было продемонстрировано в первом раунде плей-офф — оборона сдержала Криштиану Роналду, в атаке все решил Кавани, сделавший дубль. В четвертьфинале Кавани не сыграл из-за травмы, а в решающий момент чудовищную результативную ошибку допустил вратарь Фернандо Муслера. Два столь значимых изъяна в структуре уругвайской игры не оставили им шансов против сборной Франции.
Последними из группы претендентов чемпионат мира покинули бразильцы, уступившие сборной Бельгии. Главному тренеру Тите на этом чемпионате удалось создать действительно сбалансированную команду — по-европейски организованная оборона и яркая латиноамериканская атака. Поражение от бельгийцев стало следствием нюансов и эпизодов, сложившихся не в пользу бразильцев. К примеру, в центре поля не хватало дисквалифицированного Каземиро, заменивший его Фернандиньо сыграл неудачно. Именно после его автогола был открыт счет в матче. А ведь незадолго до этого в штангу уже чужих ворот попал защитник Тиаго Силва. Бразильцам пришлось отыгрываться со счета 0:2, что делало рисунок игры вполне очевидным — приходилось атаковать большими силами и не пропустить при этом контратаку. Один мяч бразильцы отыграли, были моменты и для второго, но не сложилось.
Безусловно, остались вопросы к Неймару, главной звезде сборной Бразилии. По ходу чемпионата многие, включая легендарного Роналдо, отмечали, что Неймар прибавляет, но к четвертьфиналу он набрал недостаточно игровой формы. Матч с бельгийцами получился для него посредственным. Да, в концовке он нанес опасный удар, который можно было отразить только такими длинными руками, как у Тибо Куртуа, а перед этим Неймар выдал идеальную передачу под удар Филиппе Коутиньо. Это лишь эпизоды, результат он не сделал. Неймар не смог стать лидером команды. Каким, к примеру, показал себя Ренато Аугусто. В перерыве (при счете 0:2) он отдельно поговорил с каждым игроком, вышел на поле, отыграл один мяч и практически перевернул игру.
Нельзя не обратить внимание и на то, что бразильцам просто не повезло с сеткой. В четвертьфинале они попали на одну из сильнейших команд чемпионата и единственную, наряду с самими бразильцами, играющую в атакующий футбол. Будь в соперниках сборной Бразилии кто-то из противоположной части сетки (Швеция, Англия, Хорватия, Россия), шансов на полуфинал было бы куда больше.
Превосходство Европы в мировом футболе в объяснении не нуждается. В Европе больше всего денег, в Европе сильнейшие клубы, попасть в Европу стремятся лучшие футболисты из Южной Америки. В конце концов, именно европейцы всегда выигрывают клубный чемпионат мира.
Как бы то ни было, чемпионату мира в России хватает эффекта новизны, он по-своему уникален. В топ-4 турнира войдут сборные с наименьшим суммарным числом побед на чемпионатах мира с 1966 года. Если пройдут англичане, то их будет две, а пока в зачет идет только золото французов.
Олег Кошелев