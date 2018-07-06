Почему чемпионат мира в России превратился в Евро-2018

ТАСС рассказывает, почему звание чемпиона мира четвертый раз подряд достанется европейской сборной

Таким образом, все полуфиналисты мирового первенства будут представителями Европы. Подобное произошло в пятый раз в истории чемпионатов мира. Последний раз четыре команды из Европы играли в полуфиналах мирового первенства в Германии в 2006 году. Тогда за выход в финал турнира боролись итальянцы, французы, немцы и португальцы.

Если взять все чемпионаты мира в нынешнем формате (32 команды принимают участие в мировом первенстве с 1998 года), то до полуфинала удавалось добираться четырем неевропейским сборным — трижды Бразилии, а также по разу командам Южной Кореи, Аргентины и Уругвая. Присутствие в этом списке исключения в виде южнокорейцев, добравшихся до полуфинала в 2002 году, лишь подтверждает правило — составить конкуренцию Европе на чемпионатах мира по силам только Южной Америке.

И по-прежнему большое значение имеет география проведения турнира. Сборные не из Европы только один раз побеждали на чемпионатах мира, проходивших в Европе, — на турнире в Швеции в 1958 году первенствовали бразильцы. Чемпионат мира в России стал 11-м, который принимает европейская страна. В десятый раз на чемпионате мира, проходящем в Европе, победу одержит сборная из этой части света.

Южноамериканцы повержены

Фактически бросить вызов Европе на чемпионате мира в России могли только три команды из Южной Америки — сборные Бразилии, Аргентины и Уругвая.

Аргентинцы вылетели первыми, проиграв французам в 1/8 финала со счетом 3:4. Выход из группы вообще стал для них большой удачей и в определенном смысле следствием стечения обстоятельств. Сборная Аргентины на чемпионате мира в России — это команда фактически без тренера, с не самым сильным составом и единственной тактической идеей — верой в гений Лионеля Месси. Один из двух лучших футболистов современности не смог весь турнир тащить команду на себе, поэтому для аргентинцев все кончилось довольно рано.