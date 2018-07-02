Уральцы поболеют за сборную России на ЧМ-2018 на стадионах и в фан-зоне

При хорошей погоде фестиваль болельщиков пройдет в арктическом городе Ноябрьске в ЯНАО

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июля. /ТАСС/. Жители Уральского федерального округа в тридцатиградусную жару болеют за сборную России, которая в субботу, 7 июля, проведет матч с хорватами в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в Сочи на стадионе "Фишт".

Болельщики из Екатеринбурга опасались, что в день матча сборной РФ в их родном городе вновь будут ливни подобные тем, что вечером 5 июля за 20 минут затопили городские улицы. "В четверг выпало от 15 до 17% от месячной нормы осадков. Ливней, которые прошли в Екатеринбурге в четверг, 5 июля, мы на сегодня не прогнозируем. Грозы ожидаются [только] по области", - сказала ТАСС главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

По устоявшейся традиции жители и гости Екатеринбурга будут болеть в городской фан-зоне, которая вмещает 17 тыс. человек. При хорошей погоде фестиваль болельщиков пройдет и в арктическом городе Ноябрьске в Ямало-Ненецком автономном округе. В рамках фестиваля состоится совместный просмотр мачта Россия - Хорватия на стадионе "Ноябрьск".

"В адрес администрации поступало очень много предложений организовать зону для совместного просмотра очередного матча. Сегодня решены все технические вопросы, и мы приглашаем всех, кто "болеет" футболом. [Только] прихватите зонт на случай дождя и средство защиты от комаров", - сообщили в местной администрации.