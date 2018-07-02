Болельщики из регионов ЦФО посмотрят матч 1/4 финала ЧМ в кинотеатрах и новых фан-зонах

Автоинспекторы Тверской области сняли ролик в поддержку российской сборной, где перед автомобилем ГИБДД на дорогу вылетает футбольный мяч, а инспекторы останавливаются и присоединяются к игре

ТАСС, 7 июля. Болельщики из регионов Центрального федеральног округа записывают видеообращения со словами поддержки сборной России, которая в четвертьфинале сыграет с хорватами, и планируют присоединиться к просмотру игры в новых фан-зонах. Также просмотр матча будет организован в старинных кинотеатрах, на фестивалях джазовой музыки и празднованиях в честь Дня семьи любви и верности, передают корреспондент ТАСС.

Историческому матчу - новые фан-зоны

В Смоленской области к матчу Россия - Хорватия появится первая официальная фан-зона, но откроют ее не в областном центре, а городе Десногорск с населением около 30 тыс. человек. Как сообщили в местной администрации, жители города смогут увидеть матч на большом экране, который установят на летней городской эстраде. Несмотря на то, что в регионе прогнозируют дождь и всего 18 градусов тепла, жители Десногорска пишут в соцсетях, что не пропустят трансляцию четвертьфинального матча в фан-зоне.

Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Смоленской области Алексей Островский объявил выговор своему заместителю Льву Платонову, который курирует областной спорт, за отсутствие в Смоленске открытой площадки для трансляции матчей чемпионата мира по футболу.

Новая фан-зона с большим светодиодным экраном размером 6 на 4 м появится и в Рыбинске (Ярославская область). Экран установят на одной из площадей города по поручению главы, здесь же во время матча аниматоры будут развлекать детей и делать тематический аквагрим.

Поддержка ГИБДД

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, одержав в 1/8 финала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). Четвертьфинальный матч Россия проведет со сборной Хорватии 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - 21:00 мск.

Накануне значимого спортивного события российская сборная обратилась на своей официальной странице в Twitter к болельщикам с обещанием выложиться полностью и отдать все ради победы в матче с командой Хорватии. В некоторых регионах центра России жители также решили выразить свою поддержку национальной команде. Так, например, автоинспекторы Тверской области сняли 30-секундный ролик в поддержку сборной России в четвертьфинале. На видео перед автомобилем ГИБДД на дорогу вылетает футбольный мяч, инспекторы останавливаются и присоединяются к игре.

Матчи на фестивалях, парках и кинотеатрах

Один из старейших кинотеатров Воронежа "Пролетарий" предложил 7 июля посмотреть матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии на экране размером 18 на 8 м - самом большом в городе, оборудованном акустической системой с эффектом присутствия. Кроме того, уникальная возможность представится участникам фестиваля Усадьба Jazz в парке Рамонского замка в Воронежской области. Трансляцию матча Россия-Хорватия здесь покажут на большом экране в парке архитектурно-паркового ансамбля замка Ольденбургских, единственного в Черноземье дворцового комплекса династии Романовых.

В Муроме (Владимирская область), где 7 июля будут проходить всероссийские торжества в честь Дня семьи, любви и верности, впервые за всю историю празднования грандиозный концерт на набережной Оки перенесли на более раннее время для того, чтобы футбольные фанаты и гости праздника смогли поддержать сборную России в матче с хорватами.

"Сразу после концерта на центральной концертной площадке, а также в 22 зонах коллективного просмотра по всему городу начнется прямая трансляция четвертьфинала ЧМ. Более ста тыс. муромлян и гостей нашего города смогут поболеть за нашу сборную. Кульминацией праздника по традиции станет салют, и, хочется верить, что он будет посвящен и победе наших спортсменов", - сказал ТАСС глава округа Муром Евгений Рычков.