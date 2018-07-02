историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 11:36
Болельщики из регионов ЦФО посмотрят матч 1/4 финала ЧМ в кинотеатрах и новых фан-зонах
Ближайшие матчи
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
7 июля, 21:00
1/4 финала
РоссияХорватия
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
расписание всех игр
Автоинспекторы Тверской области сняли ролик в поддержку российской сборной, где перед автомобилем ГИБДД на дорогу вылетает футбольный мяч, а инспекторы останавливаются и присоединяются к игре

ТАСС, 7 июля. Болельщики из регионов Центрального федеральног округа записывают видеообращения со словами поддержки сборной России, которая в четвертьфинале сыграет с хорватами, и планируют присоединиться к просмотру игры в новых фан-зонах. Также просмотр матча будет организован в старинных кинотеатрах, на фестивалях джазовой музыки и празднованиях в честь Дня семьи любви и верности, передают корреспондент ТАСС.

Историческому матчу - новые фан-зоны

В Смоленской области к матчу Россия - Хорватия появится первая официальная фан-зона, но откроют ее не в областном центре, а городе Десногорск с населением около 30 тыс. человек. Как сообщили в местной администрации, жители города смогут увидеть матч на большом экране, который установят на летней городской эстраде. Несмотря на то, что в регионе прогнозируют дождь и всего 18 градусов тепла, жители Десногорска пишут в соцсетях, что не пропустят трансляцию четвертьфинального матча в фан-зоне.

Ранее ТАСС сообщал, что губернатор Смоленской области Алексей Островский объявил выговор своему заместителю Льву Платонову, который курирует областной спорт, за отсутствие в Смоленске открытой площадки для трансляции матчей чемпионата мира по футболу.

Новая фан-зона с большим светодиодным экраном размером 6 на 4 м появится и в Рыбинске (Ярославская область). Экран установят на одной из площадей города по поручению главы, здесь же во время матча аниматоры будут развлекать детей и делать тематический аквагрим.

Поддержка ГИБДД

Сборная России впервые в истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу, одержав в 1/8 финала победу над командой Испании в серии послематчевых пенальти (4:3, основное и дополнительное время - 1:1). Четвертьфинальный матч Россия проведет со сборной Хорватии 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи, начало - 21:00 мск.

Накануне значимого спортивного события российская сборная обратилась на своей официальной странице в Twitter к болельщикам с обещанием выложиться полностью и отдать все ради победы в матче с командой Хорватии. В некоторых регионах центра России жители также решили выразить свою поддержку национальной команде. Так, например, автоинспекторы Тверской области сняли 30-секундный ролик в поддержку сборной России в четвертьфинале. На видео перед автомобилем ГИБДД на дорогу вылетает футбольный мяч, инспекторы останавливаются и присоединяются к игре.

Матчи на фестивалях, парках и кинотеатрах

Один из старейших кинотеатров Воронежа "Пролетарий" предложил 7 июля посмотреть матч 1/4 финала между сборными России и Хорватии на экране размером 18 на 8 м - самом большом в городе, оборудованном акустической системой с эффектом присутствия. Кроме того, уникальная возможность представится участникам фестиваля Усадьба Jazz в парке Рамонского замка в Воронежской области. Трансляцию матча Россия-Хорватия здесь покажут на большом экране в парке архитектурно-паркового ансамбля замка Ольденбургских, единственного в Черноземье дворцового комплекса династии Романовых.

В Муроме (Владимирская область), где 7 июля будут проходить всероссийские торжества в честь Дня семьи, любви и верности, впервые за всю историю празднования грандиозный концерт на набережной Оки перенесли на более раннее время для того, чтобы футбольные фанаты и гости праздника смогли поддержать сборную России в матче с хорватами.

"Сразу после концерта на центральной концертной площадке, а также в 22 зонах коллективного просмотра по всему городу начнется прямая трансляция четвертьфинала ЧМ. Более ста тыс. муромлян и гостей нашего города смогут поболеть за нашу сборную. Кульминацией праздника по традиции станет салют, и, хочется верить, что он будет посвящен и победе наших спортсменов", - сказал ТАСС глава округа Муром Евгений Рычков.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Эрнандес: французы в полуфинале ЧМ оставят дружеские отношения с бельгийцами в стороне
7 июля, 12:26
Шведские футболисты были эвакуированы из гостиницы, но пробыли на улице менее минуты
7 июля, 12:18
Хорватский футболист Срна: россияне не случайно победили испанцев и заслуживают уважения
7 июля, 10:44
Как сборная Швеции из темной лошадки превратилась в претендента на медали ЧМ
7 июля, 10:30
Как перуанский журналист стал главным болельщиком сборной России
7 июля, 10:20
Почему у российских болельщиков особое отношение к сборной Хорватии по футболу
7 июля, 09:42
Чем знаменита сборная Хорватии и кого стоит опасаться российским футболистам
7 июля, 08:30
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White