Эксперт: результаты двух первых четвертьфиналов ЧМ по футболу были ожидаемы

По словам бывшего помощника главного тренера сборной России Сергея Балахнина, он предполагал, что сборная Франции победит команду Уругвая, а сборная Бельгии - бразильцев

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Результаты четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Уругвая, Бразилии и Бельгии были предсказуемы. Такое мнение ТАСС высказал бывший помощник главного тренера сборной России Сергей Балахнин.

В пятницу сборная Франции со счетом 2:0 выиграла у команды Уругвая, а сборная Бельгии победила пятикратных чемпионов мира бразильцев со счетом 2:1.

"Для меня оба результата первых четвертьфиналов были ожидаемы. Я так и предполагал, что будет полуфинал между сборными Франции и Бельгии", - отметил Балахнин.

Балахнин считает, что полуфинальный матч между французами и бельгийцами можно назвать скрытым финалом. "Фаворита в этой игре не вижу, в полуфинале чемпионата мира фаворитов уже не бывает. Многое будет решать не только техническое мастерство и тактическая выучка футболистов, но и волевые качества. Обе команды очень достойны друг друга, и на них интересно смотреть", - сказал эксперт.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, чего не хватило сборной Бразилии для победы в четвертьфинале над бельгийцами. "У этой команды есть все, они великолепно работают с мячом, на их футбол приятно смотреть. Обе сборные были достойны победы, не поворачивается язык сказать, что кто-то из команд не заслужил выигрыша", - считает Балахнин.

Полуфинальный матч между сборными Бельгии и Франции состоится 10 июля в Санкт-Петербурге.