Хорватский футболист Срна: россияне не случайно победили испанцев и заслуживают уважения

Сборная России в 1/8 финала чемпионата мира выиграла у команды Испании в серии пенальти и в субботу сыграет с хорватами

ТАСС, 7 июля. Победа сборной России над командой Испании в 1/8 финала чемпионата мира по футболу не была случайна, хозяева турнира заслуживают уважения. Такое мнение высказал бывший защитник сборной Хорватии Дарио Срна, которого цитирует Vecernji Pressing.

В 1/8 финала сборная России выиграла у команды Испании (1:1, 4:3 - по пенальти). Хорваты оказались сильнее датчан - 1:1, 3:2 - по пенальти.

"Нас ждет очень сложный матч, играть с хозяевами всегда неудобно, - сказал Срна. - Хотя они показали свои недостатки в матче [группового этапа] против Уругвая (0:3), мы показали их в игре с Данией, однако сборная Хорватии лучше в каждой позиции. Если бы мы играли четвертьфинал чемпионата мира в Загребе, мы бы были под большим давлением. Россияне уже национальные герои, они перед полным стадионом выбили из турнира Испанию, поэтому я считаю, что сборная России - авторитетная команда, которую нужно уважать".

Сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале чемпионата мира в субботу в Сочи, начало матча - 21:00 мск.