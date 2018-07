Симфонический оркестр Москвы сыграл в Сочи We Are the Champions накануне матча РФ-Хорватия

В первом отделении звучала музыка из фильма "Кубанские казаки", "Футбольный марш", прощальная песня Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва"

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Оперная солистка Большого театра Дарья Зыкова и шведский рок-певец Магнус Баклунд вместе с Симфоническим оркестром Москвы исполнили в пятницу песню We Are the Champions на концерте в Сочи, где в субботу состоится матч российской и хорватской сборных в рамках чемпионата мира по футболу.

"Мы хотим показать футбольным болельщикам, что все мы - чемпионы. Концерт назван в честь одной из самых знаменитых песен группы Queen, которая звучит во время самых важных футбольных матчей", - отметили в пресс-службе организатора концерта - образовательного центра "Сириус".

В первом отделении звучали песни и мелодии Александры Пахмутовой, Матвея Блантера и Исаака Дунаевского - музыка из фильма "Кубанские казаки", известный каждому болельщику "Футбольный марш", прощальная песня Олимпиады 1980 года "До свидания, Москва" и другие. На большом экране выводился текст песен, чтобы зрители могли подпевать. Завершилась первая часть концерта мелодией из сериала "Игра престолов".

Во втором отделении шведский рок-певец Магнус Баклунд и оперная солистка Большого театра Дарья Зыкова спели хиты группы Queen и песни альбома Фредди Меркьюри Barcelona, в том числе одноименный гимн Олимпиады 1992 года и легендарную We Are the Champions.

"Я патриот до мозга костей, поэтому для меня было очень важно хоть как-то поддержать [российских футболистов], небольшую лепту внести", - сказала журналистам Зыкова. Она отметила, что ради "спортивного" концерта ей не пришлось выходить за рамки своего обычного амплуа, поскольку основная часть спетых ею песен написана специально для оперной певицы Монтсеррат Кабалье, которая участвовала в создании альбома Barcelona вместе с Меркьюри.

"Я думаю, если российские футболисты играют в родной стране, с поддержкой толпы, своего народа, у них есть неплохие шансы выиграть. Я надеюсь, у России все получится. Но я также надеюсь, что моя родная страна, Швеция, не останется без медали на этом чемпионате", - добавил в свою очередь Баклунд.

Концерт для болельщиков

Многие планируют смотреть матч Россия - Хорватия и, как они рассказали ТАСС, концерт помог создать нужный настрой.

"Советские песни о спорте я помню практически наизусть, и было приятно их услышать в таком великолепном исполнении. Я рад, что такие теплые культурные мероприятия делают перед важным матчем Россия - Хорватия", - отметил житель Санкт-Петербурга Максим.

Ирина Петровна пришла с внуком Арсением. Он болеет за российскую команду и хочет, чтобы она победила в четвертьфинале.

"Мы очень рады, что наш Сочи принимает чемпионат. Очень хотим, чтобы наши победили! Я-то подпевала, потому что я все эти песни знаю, а внук - нет. Зато он знает "Игру престолов" - разные поколения", - поделилась Ирина Петровна.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало встречи - в 21:00 мск.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч одной восьмой финала Уругвай - Португалия (2:1).