В Сочи усилят меры безопасности во время матча России и Хорватии

Ранее сообщалось, что спасатели будут дежурить на сочинских пляжах всю ночь, чтобы избежать несчастных случаев на воде в ночь после проведения матча

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Власти Сочи усилят меры безопасности в день проведения четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу между Россией и Хорватией, сообщил ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Матч начнется на сочинском стадионе "Фишт" в субботу в 21:00 мск.

"Мы усиливаем меры безопасности в день проведения матча России и Хорватии. Мы понимаем, что может быть и эйфория, и радость, и разочарование, разное восприятие как проигрыша, так и выигрыша. Мы, конечно же, делаем все, чтобы предусмотреть возможную реакцию фанатов и вовремя отреагировать на нее", - сказал Пахомов.

Мэр напомнил, что для создания максимально комфортных условий для зрителей, жителям рекомендовано не пользоваться личными автомобилями. "Мы просим наших горожан, чтобы они воздержались от поездки на своих машинах в день матча. Есть достаточное количество общественного транспорта - электропоезда и около 250 автобусов. И если мы хотим, чтобы наши гости комфортно себя чувствовали в городе, возвращались к нам в качестве туристов снова и становились нашими инвесторами, то давайте сегодня создадим все условия, для тех, кто приехал в Сочи на футбол", - заключил глава города.

Ранее сообщалось, что спасатели будут дежурить на сочинских пляжах всю ночь, чтобы избежать несчастных случаев на воде в ночь после проведения матча. В день игры на усиленный режим работы переводятся все службы, отвечающие за уборку города.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках чемпионата мира. Сочи уже принял матчи Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1) и Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).