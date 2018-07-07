Королевская бельгийская футбольная ассоциация высоко оценила организацию чемпионата мира

В полуфинале турнира, который проходит в России, бельгийцы сыграют с командой Франции 10 июля в Санкт-Петербурге

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Вице-президент Королевской бельгийской футбольной ассоциации Барт Верхаге высоко оценил уровень организации чемпионата мира в России. Слова Верхаге приводит "Газета.Ru".

"Чемпионат мира - это радость, веселье, - сказал Верхаге. - Я хочу выразить России свое глубокое уважение за то, что организаторам удалось создать такую атмосферу. Сборная Бельгии очень ценит все, что вы сделали для того, чтобы чемпионат мира проходил на таком высоком уровне".

Сборная Бельгии базируется на чемпионате мира в подмосковном Дедовске. В пятницу в Казани бельгийцы победили бразильцев со счетом 2:1 и вышли в полуфинал турнира. В 1/2 финала сборная Бельгии встретится с командой Франции 10 июля в Санкт-Петербурге.