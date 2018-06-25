Как перуанский журналист стал главным болельщиком сборной России

ТАСС рассказывает о перуанце Лоренсо Моралесе, который поверил в успех российской команды, когда та еще считалась аутсайдером домашнего мирового первенства

Сборная России 7 июля впервые в истории сыграет в четвертьфинале чемпионата мира. Соперником хозяев мирового первенства является команда Хорватии, встреча состоится в Сочи. Немногие могли предсказать такой результат россиян еще месяц назад, когда национальная команда проводила последний контрольный матч в преддверии мирового первенства — против сборной Турции. Но был один перуанский журналист, который без малейшей доли иронии предсказывал большое будущее подопечным Станислава Черчесова перед домашним турниром. Его зовут Лоренсо Гойкочеа Моралес или Лоренсо де Чосика (по району в городе Лима).

"Приструнил коллег за неверие" В России перуанец живет уже более 30 лет. Он приехал сюда в 80-х из Перу по обмену и поступил в Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (с 1992 года — Российский университет дружбы народов — прим. ТАСС). Здесь же Моралес познакомился со своей женой-россиянкой, у него уже две дочери и внучка. В сфере спортивной журналистики он работает с начала 2000-х, а вот известность приобрел совсем недавно. К примеру, в конце мая перуанец, фактически, вместе с главным тренером "Локомотива" Юрием Семиным провел пресс-конференцию после чемпионского матча с "Зенитом". "Я знал, что на пресс-конференции Юрия Павловича (Семина) будет ажиотаж, поэтому пришел заранее и положил перуанский флаг на первый ряд, — рассказал Моралес. — Семин сначала подумал, что я работник посольства, потому что я еще был в красно-белом костюме под цвет флага. Но я сказал, что я не из посольства, а просто журналист. Он ответил, что это даже лучше и пригласил сесть рядом с ним, так мы фактически вместе провели чемпионскую пресс-конференцию". Потом перуанский журналист обменялся с Семиным телефонами, сдружился и прекрасно общается по сей день.

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А накануне контрольного матча сборной России с турками Моралес выступил на предматчевой пресс-конференции, посоветовав российским журналистам больше верить в команду. "С Черчесовым мы познакомились прямо перед этим контрольным матчем, — вспомнил перуанец. — Журналисты в тот день пришли со скверным настроением — хотели ругать и критиковать сборную и тренера. Я их приструнил довольно категорично, после чего и Черчесов, и Акинфеев изменились в лице и начали улыбаться. Ну а после пресс-конференции Черчесов подошел ко мне и публично поблагодарил". "Он еще тогда сказал, что не понятно, как все ругают команду, а один перуанец поддерживает", — добавил журналист. Сборные России и Турции сыграли вничью 1:1 на стадионе ЦСКА в последнем контрольном матче российской команды перед чемпионатом мира. Многие журналисты тогда остались недовольны результатом и игрой команды, но не Лоренсо. "Журналисты считали, что Черчесов — чемпион по антирекордам, — прокомментировал журналист царившую тогда атмосферу. — Конечно, Станислав после матча сразу сказал: "Лоренсо, мой друг, разъясни им азы футбола". Я же поздравил Черчесова с ничейным результатом, напомнил, что накануне перуанцы "вынесли" Саудовскую Аравию со счетом 3:0, и я не вижу никакого препятствия, чтобы Россия сделала также в первом туре чемпионата мира. Все посмеялись, но я-то знал, что говорю". Урок футбола от Моралеса Моралес прекрасно помнит, что один из журналистов за десять дней до старта чемпионата мира спросил, не собирается ли Черчесов в отставку. "Станислав тогда сказал: "Мой друг, преподнеси ему еще один урок футбола". И я высказался довольно четко и строго. И сказал, что без разницы, выиграла ли что-то Россия до этого или нет — все покажет чемпионат мира", — отметил перуанец. После пресс-конференции Черчесов подошел к Моралесу, они поздоровались, обнялись и сфотографировались. Перуанец специально следил за действиями сборной России в матче с турками. Он считает, что команда Черчесова много играла в комбинационный футбол и создавала опасные моменты, которых он насчитал четыре за весь матч. "Там было дело в том, что команда никак не могла дойти до завершающего удара. Но прогресс был очевиден", — сказал Лоренсо. Моралес, который также работает на чемпионате мира волонтером, не сомневался в том, что сборная России выйдет из группы. Но дальше — не загадывал.

"Прямо накануне матча со сборной Испании Станислав мне позвонил и сказал: "Я сегодня жду тебя [на пресс-конференции]". Он хотел, чтобы обстановка перед матчем была позитивной, я же был далеко от Москвы и просто не успевал приехать. Но сказал ему тогда, что обязательно буду в Лужниках, поддержу команду, и мы пройдем испанцев", — рассказал журналист. Сборная России победила испанцев в серии пенальти в тяжелом матче и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На стадионе царила праздничная атмосфера, а Моралес с охрипшим голосом и довольным видом пришел на пресс-конференцию. Журналист взял слово, и Черчесов тут же достал припасенную им футболку сборной России с надписью "Лоренсо де Чосика" и пригласил перуанского друга подняться на трибуну. "Это и твоя победа, Лоренсо", — сказал коротко Черчесов, и они обнялись, как братья. "Думаю, что есть определенная доля моего участия в успехе, ведь по натуре я человек, который всегда настроен на позитив. Всегда отвечаю ударом на удары жизни. Этот дух я преподнес сборной России и моему другу Станиславу", — сказал Моралес. "Шли по Новогорску как два друга" После матча перуанский журналист, памятуя о своей профессии, сказал, что раньше окончания чемпионата мира не хочет просить интервью у Черчесова, чтобы не отвлекать от матчей. Но специалист пригласил Моралеса на тренировку в Новогорск, после чего пообещал дать эксклюзив. "Я приехал на тренировку, и увидел, с каким желанием и удовольствием тренируются ребята. Они действительно хотят добиваться результата. Ну а после занятия Черчесов дал мне интервью, мы уже шли по Новогорску как два друга", — вспомнил Моралес.