Первый тренер футболиста сборной России Головина приводит его в пример своим воспитанникам

Александр Плясунов отметил, что его подопечные хотят быть похожими на полузащитника ЦСКА

КЕМЕРОВО, 7 июля. /ТАСС/. Первый тренер футболиста сборной России и московского ЦСКА Александра Головина Александр Плясунов приводит игрока в пример своим воспитанникам. Об этом Плясунов рассказал ТАСС.

На нынешнем чемпионате мира Головин провел три из четырех матчей сборной России, забил один гол и отметился двумя голевыми передачами. Сборная России вышла в четвертьфинал турнира, где встретится 7 июля в Сочи с командой Хорватии.

"Я постоянно привожу в пример своим воспитанникам наших известных спортсменов: Саша, естественно, самый знаменитый мой воспитанник, но еще у меня есть ребята, которые и во второй лиге играют", - отметил тренер.

Плясунов рассказал, что планирует посмотреть матч Россия - Хорватия. "Я буду однозначно и обязательно смотреть матч. Тем более воспитанник играет, так что естественно буду переживать. Я уверен и знаю, что все мои сегодняшние воспитанники смотрят чемпионат, у меня равнодушных нет", - сказал Плясунов, отметив, что из-за позднего времени планирует смотреть игру дома в городе Калтан Кемеровской области.

По его словам, юные калтанские футболисты периодически встречаются с Головиным и прекрасно знают его. "Каждую осень у нас проходит турнир по мини-футболу на призы Саши Головина: он награждает, фотографируется, дает автографы. Они все его прекрасно знают и хотят быть похожими на него, они стараются, у них яркий пример перед глазами", - рассказал он.

У Плясунова будущий игрок сборной занимался до ухода в училище олимпийского резерва в 2011 году, когда ему было 15 лет.