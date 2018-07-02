Шаманы Бурятии поддержат обращением к предкам сборную России перед матчем ЧМ с хорватами

Перед каждой игрой российской сборной на турнире кто-то из шаманов республики проводил такой обряд

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Шаманы Бурятии молятся за сборную России перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом сообщила ТАСС представитель местной религиозной организации шаманов "Тэнгэри" в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова.

"Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен - прим. ТАСС), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам, брызгают", - сказала она.

Под "брызганием" понимается обряд, когда шаман выходит на улицу и окропляет землю молоком, таким образом задабривая духов перед важным событием. Перед каждой игрой российской сборной кто-то из шаманов республики проводил такой обряд, подчеркнула Дашицыренова, отметив, что предстоящий матч не станет исключением.

"Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди. Всегда радуемся победе наших спортсменов, в любом случае болеем и переживаем за них", - отметила собеседница агентства.

Шаманизм признан в Бурятии традиционной религией наряду с буддизмом, православием и древлеправославием. В республике действует несколько крупных общин шаманов. Древний культ, зародившийся в Забайкалье еще во время первобытно-общинного строя, пережил множество запретов и гонений и дошел до наших дней, его традиции и философия с поклонением духам природы и предков оказались актуальны и для XXI века. Шаманские обряды вызывают огромный интерес у гостей Бурятии, число которых постоянно растет в связи с активным развитием туризма на Байкале.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.