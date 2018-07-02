историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 07:53
Шаманы Бурятии поддержат обращением к предкам сборную России перед матчем ЧМ с хорватами
Ближайшие матчи
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
7 июля, 21:00
1/4 финала
РоссияХорватия
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
расписание всех игр
Перед каждой игрой российской сборной на турнире кто-то из шаманов республики проводил такой обряд

УЛАН-УДЭ, 7 июля. /ТАСС/. Шаманы Бурятии молятся за сборную России перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира по футболу с командой Хорватии. Об этом сообщила ТАСС представитель местной религиозной организации шаманов "Тэнгэри" в Улан-Удэ Людмила Дашицыренова.

"Конечно, болеем за сборную России. Такого нет, чтобы несколько шаманов собирались специально для тайлгана (коллективный молебен - прим. ТАСС), но есть шаманы, которые индивидуально, знаю, все равно перед ключевой для российской команды игрой обращаются к предкам, брызгают", - сказала она.

Под "брызганием" понимается обряд, когда шаман выходит на улицу и окропляет землю молоком, таким образом задабривая духов перед важным событием. Перед каждой игрой российской сборной кто-то из шаманов республики проводил такой обряд, подчеркнула Дашицыренова, отметив, что предстоящий матч не станет исключением.

"Шаманы, особенно мужчины, конечно же, большие болельщики. Это ведь такие же люди. Всегда радуемся победе наших спортсменов, в любом случае болеем и переживаем за них", - отметила собеседница агентства.

Шаманизм признан в Бурятии традиционной религией наряду с буддизмом, православием и древлеправославием. В республике действует несколько крупных общин шаманов. Древний культ, зародившийся в Забайкалье еще во время первобытно-общинного строя, пережил множество запретов и гонений и дошел до наших дней, его традиции и философия с поклонением духам природы и предков оказались актуальны и для XXI века. Шаманские обряды вызывают огромный интерес у гостей Бурятии, число которых постоянно растет в связи с активным развитием туризма на Байкале.

Матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Чем знаменита сборная Хорватии и кого стоит опасаться российским футболистам
7 июля, 08:30
Первый тренер футболиста сборной России Головина приводит его в пример своим воспитанникам
7 июля, 08:21
Хорватские фанаты, прибыв в Сочи на ЧМ, поют песни о родине и мечтают искупаться в море
7 июля, 07:19
Болельщики из Хорватии начали массово прилетать в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018
7 июля, 05:53
Французы и бельгийцы вышли в полуфинал ЧМ, турнир выиграет европейская сборная
7 июля, 05:13
Марсело: матч со сборной Бельгии мог иметь иной исход, забей бразильцы в первом тайме
7 июля, 03:53
Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев
7 июля, 02:45
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White