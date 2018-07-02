Хорватские фанаты, прибыв в Сочи на ЧМ, поют песни о родине и мечтают искупаться в море

Четвертьфинальный матч Россия - Хорватия пройдет 7 июля на стадионе "Фишт", начало - 21:00 мск

Российские болельщики в свою очередь видят в Хорватии не менее серьезного противника, однако верят в успех сборной России. "Сначала думали про них [сборную России] плохо, потом хорошо, потом еще лучше, сейчас если выиграем, то совсем хорошее будет впечатление. Кричать сегодня будем "Россия, вперед!". На прошлых матчах так же кричали, песни пели: "Калинку" да "Катюшу", - рассказал болельщик Михаил, для которого матч в Сочи станет пятой игрой чемпионата мира, которую он посетит вместе с женой.

"Конечно, мы надеемся на победу, но матч этот будет явно не из легких. А вообще, мы приехали сюда веселиться, получать удовольствие от этого праздника футбола и жизни", - поделился хорватский болельщик Златко.

Хорватские болельщики отмечают, что матч со сборной России будет для их команды непростым. Они считают сборную России сильным соперником, от которого можно ждать сюрпризов.

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Хорватские болельщики, прибывшие в субботу в Сочи на матч 1/4 чемпионата мира по футболу со сборной России, поют песни о любви к родине, мечтают искупаться в море и попробовать блюда черноморской кухни до начала игры. Российские болельщики таких грандиозных планов на день не озвучивают, зато к самой игре подготовились не менее основательно: привезли с собой флаги, а во время матча планируют кричать "Вперед, Россия!" и петь "Калинку", рассказали ТАСС фанаты.

Из Хорватии с музыкой

Выходя из зала прилета аэропорта Сочи, хорватские болельщики громко кричали "Мы хорваты!" и начали петь песни на своем языке. Когда один из хорватов включил музыку на переносной колонке, голоса болельщиков стали еще громче.

"Все эти песни о том, как мы любим свою родину, как мы гордимся ей и как рады быть здесь, а мы действительно рады. Сочи - это город богатой спортивной истории, в котором были Олимпийские игры, а теперь вот чемпионат мира по футболу, поэтому нам очень хочется все здесь посмотреть и узнать", - поделился своими планами до матча Домагой Лукич.

Каждый из хорватских болельщиков привез с собой какую- либо футбольную атрибутику в цветах национального красно- белого флага в клетку, однако они выразили желание приобрести что-нибудь и в Сочи. "До матча я обязательно куплю какой-нибудь русский сувенир, а также волка Забиваку. За этим и за красивым футболом я сюда и приехал", - рассказал прилетевший из Загреба Йозеф.

Многие хорваты планируют до матча успеть посмотреть город, попробовать черноморскую кухню, а также искупаться в море. "Когда приедем в гостиницу, я сразу хочу пойти на пляж. После трех недель чемпионата в городах без моря Сочи кажется отличной возможностью для того, чтобы освежиться", - рассказал хорватский болельщик Станко Спикич, который вместе со своим братом путешествует на все крупные спортивные соревнования, в которых принимает участие сборная Хорватии по футболу и посетил все матчи команды в России.

В едином порыве

Для многих людей чемпионат мира по футболу стал настоящим праздником, к которому присоединились даже те, кто никогда не интересовался этим видом спорта. Так, Оксана Пальцева из Москвы футболом никогда не увлекалась, но, прочувствовав атмосферу чемпионата в столице, за два дня до четвертьфинала купила билет и на сутки приехала в Сочи. Раньше, делится девушка, никогда даже не подумала бы, что сама пойдет на футбольный матч, а сейчас специально следила за тем, когда на сайт выложат очередную партию билетов.

Приехавшие из Петербурга супруги Мария и Евгений тоже не болельщики - они даже футбольных кричалок не знают, но от души будут кричать "Россия, вперед!"

"У нас сейчас особая ситуация - чемпионат мира в нашей стране, да еще и наша команда играет, и нам удалось купить билеты. В такой ситуации каждый становится болельщиком! Тем более, в Петербурге такая атмосфера, и мы ею тоже заразились", - рассказала Мария.

Леонель Каваллари из Аргентины хотел, чтобы его команда сыграла в Сочи с испанцами, но не сбылось. Сейчас он будет болеть за сборную России, потому что за время чемпионата успел полюбить и страну, и россиян. "Нам очень нравится, как организован этот чемпионат, поэтому хотим, чтобы сборная России победила, так как нам нравится, насколько тепло люди в этой стране приняли нас", - сказал он.

Ян и Недим - друзья, но болеть будут за разные команды. Москвич Ян поддерживает россиян, но обещает кричать "Хорватия, вперед!". А Недим, хоть и согласен скандировать "Россия! Россия!", надеется на победу футболистов Хорватии, ведь раньше эта страна, как и его родная Босния и Герцеговина, были в составе одного государства - Югославии.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира. Сочи уже принял матчи группового этапа Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).