Болельщики из Хорватии начали массово прилетать в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018

Четвертьфинал турнира Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск

СОЧИ, 7 июля. /ТАСС/. Несколько сотен болельщиков сборной Хорватии прибыли в Сочи на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу первыми чартерными рейсами в субботу, передает корр. ТАСС.

Четвертьфинал Россия - Хорватия пройдет 7 июля в Сочи, начало - 21:00 мск. Ожидается, что к матчу прилетят несколько тысяч хорватских болельщиков, для этого организованы несколько чартеров из Загреба. Российские футболисты прибыли в город в четверг, хорватские - в понедельник.

По данным аэропорта, первый самолет из Загреба прибыл в субботу в 4:03. Ранним утром запланированы еще два рейса, два - днем.

За утро в Сочи прибыли несколько сотен болельщиков. Многие из них одеты в футболки в красно-белую клетку, напоминающие форму национальной сборной, у некоторых уже при выходе из аэропорта были развернуты флаги Хорватии. Болельщики начали петь песни уже в здании аэровокзала. Они рассказали, что прилетели в Сочи с надеждой на победу своей команды.

"Мы приехали на игру сегодня, и это первая игра, которую мы посетим на чемпионате. Хотим, чтобы наша команда победила. Также, конечно, важна атмосфера на игре", - отметил в беседе с корр. ТАСС болельщик из Хорватии Иво Готовак.

Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Встреча Россия - Хорватия станет последней для сочинского стадиона "Фишт" в рамках турнира. Сочи уже принял матчи группового этапа Испания - Португалия (3:3), Бельгия - Панама (3:0), Германия - Швеция (2:1), Перу - Австралия (2:0), а также матч 1/8 финала Уругвай - Португалия (2:1).