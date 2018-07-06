историявсе о чемпионатеучастникирасписаниестадионырезультаты
вернуться к списку
7 июля, 05:13
Французы и бельгийцы вышли в полуфинал ЧМ, турнир выиграет европейская сборная
Футболисты сборной Франции
© Валерий Шарифулин/ТАСС
Ближайшие матчи
7 июля, 17:00
1/4 финала
ШвецияАнглия
7 июля, 21:00
1/4 финала
РоссияХорватия
10 июля, 21:00
Полуфинал
ФранцияБельгия
расписание всех игр
В пятницу определилась первая полуфинальная пара на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. В пятницу определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу в России. Французы обыграли уругвайцев, бельгийцы - бразильцев, таким образом, на турнире остались только европейские команды.

Сборная Франции в Нижнем Новгороде обыграла команду Уругвая со счетом 2:0. Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Антуан Гризманн.

Французы повели в счете после того, как Варан переправил мяч в угол ворот после подачи Гризманна. Спустя четыре минуты точно такой же момент возник у ворот французов, однако голкипер Уго Льорис великолепно потащил мяч после удара Мартина Касереса. Второй гол стал следствием ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Гризманн нанес простой удар из-за пределов штрафной, но голкипер не смог зафиксировать мяч в руках, после чего он залетел в ворота.

Смотрите также
Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев

На игре сборной Уругвая определенно сказалось отсутствие нападающего Эдинсона Кавани, получившего травму в предыдущем матче. "Есть футболисты очень важные для команды, такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя", - сказал форвард Луис Суарес.

Главный тренер французов Дидье Дешам заявил, что его команда играла лучше сборной Уругвая. "Мы проявили больше мастерства, особенно во втором тайме. У нас молодой состав, требования были выше к игрокам, поскольку соперники по плей-офф становятся серьезнее", - сказал он.

"Надеемся, что нам удастся выйти в финал, понимаю, что в нас не очень верили, это естественно, - сказал 19-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. - Но у меня и всей команды очень большие амбиции касательно победы в чемпионате. Мы можем как хорошо атаковать, так и защищаться. Наша сила в том, что мы бьемся до конца".

Самый сложный момент в карьере Тите

Матч бразильцев и бельгийцев, начавшийся в 21:00 мск в Казани при аншлаге (42 873 зрителя), получился одним из самых зрелищных на турнире, с первых минут команды начали действовать на встречных курсах. Первым повезло бельгийцам - на 13-й минуте после подачи углового полузащитник бразильцев Фернандиньо срезал мяч плечом в собственные ворота. На 31-й минуте бельгийцы удвоили счет - Ромелу Лукаку дотащил мяч почти до чужой штрафной, отпасовал Кевину де Брюйне, и тот сильно и точно послал мяч в правый нижний от вратаря Алиссона угол. Де Брюйне, чей гол стал 150-м на чемпионате, был признан лучшим игроком встречи.

Смотрите также
Сборная Франции победила уругвайцев и шестой раз в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу

Во втором тайме бразильцы осадили ворота соперников, однако бельгийцы не упускали возможности провести контратаку и вполне могли забить еще. В итоге команды нанесли на двоих 34 удара по воротам. Пятикратным чемпионам мира удалось лишь сократить счет - на 76-й минуте Филиппе Коутиньо удался прекрасный заброс в штрафную, который замкнул Ренато Аугусто. Неудачный матч провел лидер бразильцев Неймар, единственный опасный момент с его участием произошел уже в компенсированное время, однако голкипер бельгийцев Тибо Куртуа дотянулся до мяча после удара форварда в "девятку".

"За 30 лет карьеры это самый сложный для меня момент, - признался после встречи главный тренер бразильцев Тите. - Но болельщики видят, что стоит за результатом матча, возможно, именно поэтому они нас так тепло встретили после поражения и продолжают верить в команду".

Бельгийцы вышли в полуфинал чемпионата мира второй раз в истории (первый был в 1986 году), однако останавливаться на этом не собираются. "Такой шанс выпадает два, может быть, даже раз в жизни. Весь мир будет наблюдать за этой игрой, и мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в этом матче [финале]", - заявил де Брюйне.

Лучшим бомбардиром турнира на данный момент является англичанин Гарри Кейн - 6 мячей, следом расположились Лукаку и португалец Криштиану Роналду (по 4), чья команда уже завершила борьбу за победу.

Полуфинал Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге. В субботу определится вторая полуфинальная пара. В первом четвертьфинале в 17:00 мск сыграют сборные Швеции и Англии в Самаре, во втором - команды России и Хорватии в Сочи в 21:00.

Загрузить обновления ({{newList.length}})
{{message.additional}}{{message.date*1000 | date: 'HH:mm'}}
Все
о чемпионате
Болельщики из Хорватии начали массово прилетать в Сочи на матч 1/4 финала ЧМ-2018
7 июля, 05:53
Французы и бельгийцы вышли в полуфинал ЧМ, турнир выиграет европейская сборная
7 июля, 05:13
Марсело: матч со сборной Бельгии мог иметь иной исход, забей бразильцы в первом тайме
7 июля, 03:53
Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев
7 июля, 02:45
Витсель: сборную Бельгии ждет сложный матч 1/2 финала ЧМ с французами
7 июля, 02:21
Куртуа считает, что сборная Бразилии переоценила свои силы в матче с бельгийцами на ЧМ
7 июля, 02:00
Как Сочи и Самара готовятся к четвертьфиналу ЧМ-2018
7 июля, 01:14
ТАСС информационное агентство(св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Исполнители и копирайты

Над проектом работали:

Владислав Важник, Михаил Фомин, Максим Малышев, Павел Куколев, Олег Кошелев, Евгений Вагин

В проекте использованы фотографии агентств:

Фотохроника ТАСС (Александр Демьянчук, Артем Коротаев, Петр Ковалев), EPA-EFE/ABEDIN, TAHERKENAREH, EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY, EPA-EFE/ANDRES CRISTALDO, EPA/ANDY RAIN, EPA/ANGEL DIAZ, EPA-EFE/ANTONIO BAT, EPA-EFE/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI, EPA-EFE/BRENDAN ESPOSITO, EPA/Chris Ricco, EPA/DAN HIMBRECHTS, EPA-EFE/DIMITRIS LEGAKIS, EPA-EFE/ERNESTO ARIAS, EPA/ETIENNE LAURENT, EPA/FAZRY ISMAIL, EPA-EFE/FRANCK ROBICHON, EPA/IAN LANGSDON, EPA/JASON SZENES, EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT, EPA-EFE/JEON HEON-KYUN, EPA/JORGE NUNEZ, EPA-EFE/JOSE JACOME, EPA-EFE/JOSE MENDEZ, EPA/KAI FOERSTERLING, EPA/KIMIMASA MAYAMA, EPA-EFE/KIYOSHI OTA, EPA-EFE/LAURENT GILLIERON, EPA/LUKAS COCH, EPA-EFE/MATTEO BAZZI, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA-EFE/NOUFAL IBRAHIM, EPA-EFE/PAULO NOVAIS, EPA/PAUL MILLER, EPA/PETER POWELL, EPA/MOHAMED MESSARA, EPA/PETER KLAUNZER, EPA-EFE/RAUL MARTINEZ, EPA/ROBERT GHEMENT, EPA-EFE/RONALD WITTEK, EPA/RUNGROJ YONGRIT, EPA/SEBASTIEN NOGIER, EPA/SERGEY DOLZHENKO, EPA/SRDJAN SUKI, EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ, EPA-EFE/TOLGA BOZOGLU, EPA-EFE/VAHRAM BAGHDASARYAN, EPA-EFE/YOAN VALAT, EPA-EFE/YURI KOCHETKOV, AP Photo/Abdeljalil Bounhar, AP Photo/Antonio Calanni, AP Photo/Ahmed Gamil, AP Photo/Andre Penner, AP Photo/Ariel Schalit, AP Photo/Armando Franca, AP Photo/Brynjar Gunnarsson, AP Photo/Christophe Ena, AP Photo/Czarek Sokolowski, AP Photo/Daniel Munoz, AP Photo/Darko Vojinovic, AP Photo/Denis Tyrin, AP Photo/Fernando Vergara, AP Photo/Geert Vanden Wijngaert, AP Photo/Gustavo Garello, AP Photo/Hassan Ammar, AP Photo/John Raoux, AP Photo/Marcelo Hernandez, AP Photo/Martin Meissner, AP Photo/Martin Mejia, AP Photo/Matt Dunham, AP Photo/Michel Spingler, AP Photo/Moises Castillo, AP Photo/Peter Morrison, AP Photo/Petr David Josek, AP Photo/Rodrigo Abd, AP Photo/Sakchai Lalit, AP Photo/Scott Heppell, AP Photo/Sergei Chuzavkov, AP Photo/Shuji Kajiyama, AP Photo/Sunday Alamba, AP Photo/Tony Avelar, REUTERS/Andres Stapff, REUTERS/Amr Abdallah Dalsh, REUTERS/Brandon Malone, REUTERS/Edgar Su, REUTERS/Eric Vidal, REUTERS/Jaime Saldarriaga, REUTERS/Jason Cairnduff, REUTERS/Jorge Cabrera, REUTERS/Kacper Pempel, REUTERS/Kai Pfaffenbach, REUTERS/Kim Hong-Ji, REUTERS/Leonardo Benassatto, REUTERS/Michael Dalder, REUTERS/Siphiwe Sibeko, REUTERS/Steve Christo, REUTERS/Susana Vera, REUTERS/Zoubeir Souissi, Aitor Alcalde/Getty Images, Amin M. Jamali/Getty Images, Bruno Zanardo/Getty Images, Buda Mendes/Getty Images, Catherine Ivill/Getty Images, Chung Sung-Jun/Getty Images, David Ramos/Getty Images, Denis Doyle/Getty Images, Francois Nel/Getty Images, Hagen Hopkins/Getty Images, Hector Vivas/Getty Images, James D. Morgan/Getty Images, Julian Finney/Getty Images, Lucas Uebel/Getty Images, Michael Regan/Getty Images, Mike Hewitt/Getty Images, Oleg Nikishin/Getty Images, Ronald Martinez/Getty Images, Srdjan Stevanovic/Getty Images, Steve Haag/Getty Images, Stu Forster/Getty Images, Andrew Surma/NurPhoto via Getty Images, Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images, Pedro Fiúza/NurPhoto via Getty Images, Burak Akbulut/Anadolu Agency/Getty Images, Leonardo Benassatto/Anadolu Agency/Getty Images, Mustafa Yalcin/Anadolu Agency/Getty Images, Catherine Ivill - AMA/Getty Images, Robbie Jay Barratt - AMA/Getty Images, Eddy LEMAISTRE/Corbis via Getty Images, Ben Radford/Corbis via Getty Images, Lukasz Laskowski/PressFocus/MB Media/Getty Images, TF-Images/TF-Images via Getty Images, Epsilon/Getty Images, Power Sport Images/Getty Images, VI Images via Getty Images, fckncg/Shutterstock, AP Photo/Paul White