Французы и бельгийцы вышли в полуфинал ЧМ, турнир выиграет европейская сборная

В пятницу определилась первая полуфинальная пара на чемпионате мира по футболу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. В пятницу определилась первая полуфинальная пара чемпионата мира по футболу в России. Французы обыграли уругвайцев, бельгийцы - бразильцев, таким образом, на турнире остались только европейские команды. Сборная Франции в Нижнем Новгороде обыграла команду Уругвая со счетом 2:0. Счет в матче на 40-й минуте открыл защитник Рафаэль Варан. На 61-й минуте преимущество французской команды удвоил нападающий Антуан Гризманн. Французы повели в счете после того, как Варан переправил мяч в угол ворот после подачи Гризманна. Спустя четыре минуты точно такой же момент возник у ворот французов, однако голкипер Уго Льорис великолепно потащил мяч после удара Мартина Касереса. Второй гол стал следствием ошибки уругвайского вратаря Фернандо Муслеры. Гризманн нанес простой удар из-за пределов штрафной, но голкипер не смог зафиксировать мяч в руках, после чего он залетел в ворота.

Смотрите также Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев

На игре сборной Уругвая определенно сказалось отсутствие нападающего Эдинсона Кавани, получившего травму в предыдущем матче. "Есть футболисты очень важные для команды, такие, как Кавани. Не хочу преуменьшать нашу силу, но его нам сегодня не хватало. Мы должны винить только себя", - сказал форвард Луис Суарес. Главный тренер французов Дидье Дешам заявил, что его команда играла лучше сборной Уругвая. "Мы проявили больше мастерства, особенно во втором тайме. У нас молодой состав, требования были выше к игрокам, поскольку соперники по плей-офф становятся серьезнее", - сказал он. "Надеемся, что нам удастся выйти в финал, понимаю, что в нас не очень верили, это естественно, - сказал 19-летний форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. - Но у меня и всей команды очень большие амбиции касательно победы в чемпионате. Мы можем как хорошо атаковать, так и защищаться. Наша сила в том, что мы бьемся до конца". Самый сложный момент в карьере Тите Матч бразильцев и бельгийцев, начавшийся в 21:00 мск в Казани при аншлаге (42 873 зрителя), получился одним из самых зрелищных на турнире, с первых минут команды начали действовать на встречных курсах. Первым повезло бельгийцам - на 13-й минуте после подачи углового полузащитник бразильцев Фернандиньо срезал мяч плечом в собственные ворота. На 31-й минуте бельгийцы удвоили счет - Ромелу Лукаку дотащил мяч почти до чужой штрафной, отпасовал Кевину де Брюйне, и тот сильно и точно послал мяч в правый нижний от вратаря Алиссона угол. Де Брюйне, чей гол стал 150-м на чемпионате, был признан лучшим игроком встречи.

Смотрите также Сборная Франции победила уругвайцев и шестой раз в истории вышла в полуфинал ЧМ по футболу