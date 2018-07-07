Марсело: матч со сборной Бельгии мог иметь иной исход, забей бразильцы в первом тайме

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Матч со сборной Бельгии, которая победила в четвертьфинале чемпионата мира по футболу команду Бразилии, мог сложиться для бразильцев иначе, если бы они смогли забить в первом тайме. Об этом заявил журналистам бразильский защитник Марсело.
В пятницу сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала победила команду Бразилии со счетом 2:1.
"У нас было несколько возможностей, мы могли хотя-бы один гол забить в первом тайме. Тогда все сложилось бы иначе. Во втором [тайме] мы преобладали в игре", - сказал Марсело, добавив, что "сегодня была ужасная ночь".
По его словам, команда делала все возможное, чтобы пройти в полуфинал.
Сам Марсело вышел на матч с бельгийцами после травмы спины, полученной в матче последнего тура группового этапа против сборной Сербии (2:0).