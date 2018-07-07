Марсело: матч со сборной Бельгии мог иметь иной исход, забей бразильцы в первом тайме

В пятницу сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала чемпионата мира победила команду Бразилии со счетом 2:1

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Матч со сборной Бельгии, которая победила в четвертьфинале чемпионата мира по футболу команду Бразилии, мог сложиться для бразильцев иначе, если бы они смогли забить в первом тайме. Об этом заявил журналистам бразильский защитник Марсело. В пятницу сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала победила команду Бразилии со счетом 2:1.

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