Бельгийцы ознаменовали торжество европейского футбола на ЧМ-2018, одолев бразильцев

Все шесть команд, которые продолжают претендовать на победу в турнире, представляют Европу

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Сборная Бразилии, которая считалась главным фаворитом чемпионата мира по футболу, прекратила борьбу на турнире на стадии четвертьфинала. Ее поход за шестым титулом прервали бельгийцы, которые сыграют в полуфинале чемпионата мира впервые с 1986 года. Все шесть команд, которые продолжают претендовать на победу, представляют Европу, в их числе и сборная России. Встреча между сборными Бразилии и Бельгии, которая прошла в пятницу на "Казань-Арене", завершилась со счетом 2:1. Оба своих гола европейская команда забила в первом тайме. И оба - после розыгрыша углового: в первом случае Фернандиньо головой срезал мяч в собственные ворота, а по истечении получаса игры бельгийцы в ответ на розыгрыш корнера провели разящую контратаку, которую красивым дальним ударом завершил полузащитник Кевин Де Брюйне, ставший в итоге лучшим игроком встречи. Не эффектно, но эффективно В мастерстве, в умении создавать остроту у чужих ворот при позиционных атаках бразильцы значительно превзошли соперника. Они две трети времени матча контролировали мяч, нанесли больше 20 ударов по воротам соперника, но, как заметил после матча главный тренер сборной Тите, в футболе главным фактором является эффективность: можно 89 минут безрезультативно атаковать ворота соперника, но уступить ему, пропустив контратаку на последней минуте игры.

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При Тите сборная Бразилии до этого ни разу не пропускала больше одного гола за матч, а таковых, начиная с 2016 года, накопилось 25. На чемпионате мира в России бразильцы играли в красивый и вместе с тем рациональный футбол, практически не оставляя своим соперникам шанса на успех. Только в стартовом матче со швейцарцами они не сумели дожать своего соперника (1:1), который, к слову, забил мяч с не самого очевидного пенальти. Несмотря на это, Тите не склонен оправдывать этот результат отсутствием удачи. "Когда кто-то говорит об удаче, то это принижает чей-то талант, да, мы контролировали две трети матча, но соперник обладает очень качественными игроками", - подчеркнул он. Что же касается его визави, Роберто Мартинеса, то его неслучайно сейчас считают главным кандидатом на пост главного тренера родной ему сборной Испании, которая уступила российской команде в 1/8 финала. Выбранная им на игру тактика полностью себя оправдала, и результат первого тайма - яркое тому подтверждение. Но, по словам специалиста, далеко не это сыграло ключевую роль в победе, главное - игроки команды сумели правильно психологически настроиться на матч, они вышли на матч с полной уверенностью в своем плане на игру и в своих силах. Бельгийцы нацелены на финал Быть может, именно этого им не хватило четыре года назад, когда их путь прервался как раз на стадии четвертьфинала. Сейчас талантливое поколение бельгийских футболистов не собирается останавливаться на достижении своих соотечественников 32 летней давности, они хотят играть в финале. А для этого 10 июля в Санкт-Петербурге им необходимо обыгрывать еще одного сильного соперника - сборную Франции. "Ведь когда ты находишься в одном матче от финала, ты готов на все, чтобы сделать это. Такой шанс выпадает два, может быть, даже раз в жизни. Весь мир будет наблюдать за этой игрой, и мы сделаем все возможное, чтобы оказаться в этом матче", - сказал Де Брюйне.

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Бразильцы же, понятно, сами во многом виноваты в поражении: мало того, что забили себе гол, так и еще умудрились загубить с десяток опасных моментов. "Видимо, бразильцы уже думали о том, что выиграют чемпионат мира", - так прокомментировал успех голкипер бельгийской сборной Тибо Куртуа, который по ходу встречи совершил несколько важных спасений, в том числе в концовке встречи - после дальнего удара Неймара. По игре бразильская команда, пожалуй, была лучшей на турнире, однако футбол, как известно, тем и интересен, что непредсказуем. И турнир в России это уже неоднократно доказывал. Поразительно, но чемпионат мира уже покинули сборные Испании, Португалии, Аргентины, Германии, Бразилии, Уругвая, а сборная России - еще в игре. В субботу ей предстоит сыграть свой матч 1/4 финала с командой Хорватии. Граффити как предчувствие Собственно, на турнире больше не осталось неевропейских команд - вторую пару 1/4 финала из противоположной части сетки плей-офф составляют сборные Англии и Швеции. Об этом факте спросили и у Тите, мол, не означает ли такое положение вещей, что будущее в футболе за более прагматичным европейским стилем игры. Однако тот не стал развивать эту мысль, заметив, что географическая принадлежность не влияет на манеру игры команд. Однако за время чемпионата мира сформировалась другая закономерность - если в Казани появляется граффити игрока, его команда вылетает с чемпионата мира. Так произошло с аргентинцем Лионелем Месси, которому подарили уличный портрет к его приезду на матч 1/8 финала с французами, так произошло на этот раз и с Неймаром. А еще не прошла дальше 1/8 финала сборная Португалии, действующий чемпион Европы, и, надо думать, потому, что портрет Криштиану Роналду также есть в столице Татарстана. Больше звездных игроков на этом чемпионате мира Казань не увидит - матч между сборными Бразилии и Бельгии был заключительным в этом городе.

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