Витсель: сборную Бельгии ждет сложный матч 1/2 финала ЧМ с французами

По словам полузащитника, бельгийцы выиграли встречу 1/4 финала с бразильцами тактически

В пятницу сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала победила команду Бразилии со счетом 2:1.

КАЗАНЬ, 7 июля. /ТАСС/. Матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу с командой Франции не будет легким для сборной Бельгии. Об этом журналистам рассказал бельгийский полузащитник Аксель Витсель.

Сборная Бельгии второй раз в истории вышла в полуфинал чемпионата мира, обыграв бразильцев

"Бразильцы более быстрые и скоростные, однако матч с Францией для нас не будет легким. Это сильная команда", - сказал Витсель.

Говоря о победе над сборной Бразилии, он отметил, что команда Бельгии "сотворила историю". "Мы выиграли игру тактически, мы хорошо защищались", - сказал футболист.

Полузащитник Юри Тилеманс отметил, что обе сборных - Бельгии и Франции - хорошо знают игру друг друга. "Это будет уникальный матч и для нас, и для них. Мы постараемся играть на таком же уровне как в игре с бразильцами. Мы хорошая, сбалансированная команда и останемся верными своей игре независимо от соперника", - сказал он.

Команда Франции ранее в пятницу в 1/4 финала переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт-Петербурге.