Куртуа считает, что сборная Бразилии переоценила свои силы в матче с бельгийцами на ЧМ

В пятницу сборная Бельгии в Казани победила команду Бразилии со счетом 2:1

"Бразильцы уже думали, что выиграют чемпионат мира, однако турнир для них на этом закончен. По ходу матча я ощущал, что наш тактический план на игру работает. Я считаю, что мы хорошо оборонялись, и чувствую свою вину за пропущенный мяч, поскольку оставалось еще 20 минут игры, что касается отбитого мной удара Неймара, то после него я сказал себе: "Ола-ла", - рассказал вратарь.

Защитник Тома Менье считает, что бельгийская команда показала пример остальным сборным. "Мы поздравили друг друга сегодня, вся страна за нас болела. Это было большой мотивацией для нас, вся команда хорошо сыграла сегодня. Я думаю, что сегодня мы показали хороший пример всем сборным", - сказал Менье.

Соперником сборной Бельгии по полуфиналу станет команда Франции, которая ранее в пятницу переиграла уругвайцев - 2:0. Встреча Франция - Бельгия пройдет 10 июля в Санкт- Петербурге.